Finalmente l’attesa è finita, la Stagione X di Fortnite è iniziata. Questa porta in campo una miriade di novità. Epic Games questa volta si è davvero superata. L’aggiornamento 10.0 è stato ufficialmente rilasciato il primo agosto alle ore 10:00. Tuttavia ci sono volute alcune ore per far si che il battle royale diventasse operativo.

Come avevamo già anticipato nei precedenti articoli, la sfera luminosa di Sponde del Saccheggio è esplosa. Questa ha fatto sì che tornassero nella mpappa di gioco elementi delle Stagioni precedenti di Fortnite. La mappa è cambiata poco. Tuttavia l’azienda ha annunciato che questa subirà costanti cambiamenti nel corso della Stagione. E’ molto probabile che torneranno location vecchie.

Fortnite: nuovo sistema di sfide settimanali

Il Pass Battaglia della Stagione X è stato definito uno dei migliori in assoluto. Anche in questo caso, le Skin e i cosmetici in generale riprendono i dettagli di Skin passate. Il risultato è un vero e proprio capolavoro. Per questa Stagione, Epic Games ha deciso di cambiare il sistema delle sfide settimanali e giornaliere. Le prime saranno sostituite da un’insieme di sfide speciali, mentre le seconde saranno rimpiazzate da una serie di sfide a tempo limitato che l’azienda rilascerà periodicamente.

Come ad ogni inizio stagione, sono state messe in magazzino una grossa quantità di armi. La novità indiscussa, però, è un nuovo veicolo robot che sicuramente gli utenti apprezzeranno. Ricordiamo che a breve Epic Games rilascerà altri aggiornamenti di Fortnite. Le novità non cesseranno di arrivare. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.