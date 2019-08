Il team LightSail dichiarail successo dell’esperimento della vela solare

La leggera spinta della luce solare sta lentamente cambiando l’orbita del satellite LightSail 2 finanziato dalla folla della Planetary Society dopo che ha dispiegato una sottile vela solare delle dimensioni di un ring di pugilato la scorsa settimana, hanno confermato i funzionari mercoledì.

LightSail 2 è la pietra miliare di uno sforzo decennale di $ 7 milioni per far avanzare la scienza della vela solare, una tecnica che potrebbe consentire a piccole sonde di viaggiare attraverso il sistema solare o verso altre stelle, a velocità più elevate e costi inferiori.

“A nome delle decine di migliaia di persone in tutto il mondo che si sono riunite per contribuire a far avanzare il sogno della vela solare, siamo entusiasti di dichiarare il successo della missione per LightSail 2“, ha dichiarato Bruce Betts, responsabile del programma LightSail presso Planetary Society, un gruppo di difesa spaziale senza scopo di lucro con sede a Pasadena, California.

Il successo della missione di LightSail 2

Basato su una piattaforma CubeSat, LightSail 2 aveva le dimensioni di una pagnotta quando ripiegato per il lancio. Pochi giorni dopo la separazione da Prox 1, LightSail ha schierato pannelli solari per iniziare a ricaricare le batterie agli ioni di litio dell’imbarcazione, quindi i funzionari hanno inviato il comando per aprire la vela solare il 23 luglio, un po ‘più tardi di quanto inizialmente previsto per consentire agli ingegneri di mettere a punto i tempi supplementari il sistema di controllo dell’assetto del CubeSat.

“Il nostro criterio per il successo della missione era dimostrare la navigazione solare controllata in un CubeSat modificando l’orbita del veicolo spaziale usando solo la leggera pressione del sole”, ha detto Betts. “Questo è qualcosa che non è mai stato fatto prima in un piccolo veicolo spaziale.”

Mercoledì, durante una conferenza stampa, Betts ha affermato che il punto più alto, o apogeo, o l’orbita di LightSail 2 era aumentato di poco più di un miglio – circa 1,7 chilometri – nei quattro giorni precedenti. LightSail 2 non trasporta alcun altro mezzo di propulsione, quindi gli ingegneri hanno attribuito il cambiamento dell’orbita alla navigazione solare.

La vela ultrasottile di LightSail 2 è stata riposta nel corpo delle dimensioni di un tostapane del veicolo spaziale durante il varo, ma una volta srotolata, copre un’area paragonabile a quella di un ring di pugilato, o circa 344 piedi quadrati (32 metri quadrati). La pressione dei fotoni solari, o unità di luce, impartisce una piccola misura di accelerazione sulla vela, ma sarà sufficiente per cambiare l’orbita di LightSail 2.

“Questa è una giornata molto eccitante per noi e per me personalmente”, ha affermato Bill Nye, CEO della Planetary Society. “L’idea che tu possa far volare l’astronave, che tu possa ottenere la propulsione nello spazio, dal nulla ma i fotoni è davvero controintuitiva. E ‘sorprendente. E per me è molto romantico che navigare sui raggi del sole “.