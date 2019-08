Rimpiangi il tuo tatuaggio? Ecco consigli su come sbarazzarsene

Prima di farsi un tatuaggio di qualsiasi genere bisogna pensarci bene in quanto rimuoverli non è affatto semplice ed anzi costa notevolmente.

Il tuo tatuaggio sfoggia il nome della tua vecchia fiamma? O quello che hai avuto per un capriccio non si adatta più alla tua immagine? Non sei solo. Molte persone hanno “rimpianti del tatuaggio” e stanno optando per rimuovere l’inchiostro.

Quasi 3 su 10 negli Stati Uniti Gli adulti hanno uno o più tatuaggi e il 25% li vuole rimuovere, secondo il dott. Paul M. Friedman, direttore del Dermatology & Laser Surgery Center di Houston e New York.

Friedman, portavoce dell‘American Society for Dermatologic Surgery, afferma che persone di tutte le età sono alla ricerca di traslochi, ma hanno visto un aumento tra i millennial. Il gruppo medico stima che i suoi membri abbiano eseguito 85.000 rimozioni di tatuaggi nel 2017, gli ultimi dati disponibili, ma che includono quelli rimossi da altri operatori sanitari.

Come cancellare un vecchio tatuaggio

I dermatologi affermano che le più recenti apparecchiature laser possono eliminare la maggior parte dei tatuaggi senza lasciare cicatrici, ma essere preparati per un processo lungo e costoso. L’assicurazione lo copre.

I tatuaggi possono essere rimossi in tre modi:

—Rimozione laser, generalmente il metodo preferito. Il laser invia impulsi luminosi di lunghezze d’onda diverse per ciascun colore per frazioni di secondo. Gli impulsi spezzano le cellule della pelle e rompono l’inchiostro al loro interno in minuscole particelle, che il sistema linfatico raccoglie e il corpo espelle gradualmente. Anestetico locale viene somministrato per prevenire il dolore. Questo di solito produce il miglior risultato, ma richiede da 4 a 10 sessioni, a seconda delle dimensioni e dei colori del tatuaggio, del tono della pelle del paziente e di altri fattori. Ogni sessione può durare circa $ 450 per un piccolo tatuaggio a $ 1.000 per uno grande.

—Dermabrasione o raschiando gli strati superiori della pelle. Può lasciare grandi cicatrici e non rimuovere tutto l’inchiostro, afferma il Dr. Eric F. Bernstein, direttore del Mainline Center for Laser Surgery di Ardmore, in Pennsylvania, vicino a Filadelfia.

—Rimozione chirurgica o taglio degli strati superiori della pelle. Questo può anche lasciare cicatrici, ma può essere una buona opzione per i piccoli tatuaggi o se gli inchiostri per tatuaggi hanno causato una reazione allergica e devono essere rimossi rapidamente, Bernstein aggiunge.

“Aspetta di riuscire a farlo nel modo giusto”, raccomanda Bernstein, ex presidente della American Society for Laser Medicine & Surgery. “Se provi a fare qualcosa a buon mercato, prendi un problema risolvibile e lo trasformi in un problema non risolvibile con una grande cicatrice.”

Articoli Correlati Google Controlla il tuo Smartphone da Remoto Google può controllare in remoto il tuo smartphone privo di protezione dati su esplicita richiesta…

Tech Tats, il tatuaggio non è solo estetico La società americana Chaotic Moon fa un passo avanti nel mondo della tecnologia indossabile e presenta…

Guarda queste illusioni ottiche e il tuo cervello esploderà Le illusioni ottiche sono destinate a fare un cortocircuito con la vostra mente. Ti faranno venire…