Negli anni sono nate diverse alternative comode per girare nelle grandi città con facilità e al tempo stesso poco inquinanti. Uno studio della North Carolina State University ha però evidenziato come alcuni di questi, gli scooter elettrici per l’esattezza, non siano poi così tanto ecologici come altre alternative. Sostanzialmente sono più verdi un qualsiasi auto comune, ma non di molte altre opzioni presenti nelle città. Per arrivare a questo risultati gli autori hanno esaminato il loro impatto studiando il ciclo di vita dei mezzi.

La dichiarazione di Jeremiah Johnson, autore dello studio e professore associato di ingegneria civile, edile e ambientale del North Carolina: “Le aziende di scooter elettrici si autoproclamano con poca o nessuna impronta di carbonio, il che è una dichiarazione audace. Volevamo esaminare ampiamente gli impatti ambientali degli scooter elettrici condivisi e come confrontarli con le altre opzioni di trasporto locali.”

La verità sugli scooter elettrici condivisi

Uno scooter ha quattro step nella sua vita. Il primo è quando viene prodotto e in tal caso si analizza la produzione dei componenti che sono serviti. Il secondo è il progetto di fabbricazione in sé, il terzo è la spedizione del mezzo in un città e infine c’è la carica delle batterie. Questa analisi è stata fatta anche per altri mezzi come la bicicletta, autobus, vetture e altri mezzi elettrici.

“Molto di ciò che abbiamo scoperto è piuttosto complicato, ma alcune cose erano chiare. La bicicletta, anche con una bici elettrica, è quasi sempre più rispettosa dell’ambiente rispetto all’utilizzo di uno scooter elettrico condiviso. L’unica possibile eccezione è per le persone che utilizzano programmi di condivisione della bici pay-to-ride. Queste aziende usano auto e camion per ridistribuire le biciclette nella loro area di servizio, che a volte possono renderle meno ecologiche rispetto all’utilizzo di uno scooter elettrico.”

Lo studio sottolinea che il vero inquinamento di questi scooter arriva da quello che succede una volta che vengono lasciati in giro. Per chi non lo sapesse, alla sera di solito ci sono delle persone il cui lavoro è il recupero degli scooter sparsi per la città. Quest’ultimi per andarli a recuperare finiscono per inquinare fin troppo.