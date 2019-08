L’inferno nelle nello zone più fredde della Terra, l’Artico è infatti in fiamme e 3,2 milioni di ettari di foresta artica bruciano ormai da giorni. L’enorme incendio scoppiato nell’estremo nord-est della Russia sta divorando le regioni di Krasnoyarsk e di Irkutsk, in Siberia e nella Yakuzia.

Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 30, 2019