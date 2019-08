La nota casa di Fortnite, Epic Games, ha rilasciato finalmente l’aggiornamento che ha dato inizio alla tanto attesa Stagione X. Come vi abbiamo anticipato già in un precedente articolo, le cose che sono cambiate sono davvero tante. Tuttavia, pare che ci siano ancora molte cose che devono essere svelate. Di cosa si tratterà?

Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi si è davvero superato. Il Pass Battaglia di questa nuova Stagione promette, infatti, molte più ricompense rispetto alle stagioni passate. Peccato, però, che lo stesso non valga per gli utenti che non lo acquistano. Presto potrebbe arrivare nel gioco una novità che gli utenti aspettano e richiedono da molto tempo. Scopriamo di cosa si tratta.

Fortnite: ecco come si voterà all’interno dell’item shop

L’item shop risulta essere uno dei punti focali del battle royale. Ricordiamo, infatti, che Epic Games ricava i guadagni proprio grazie ad esso. Sono mesi che gli utenti chiedono un nuovo sistema di scelta per il negozio oggetti. Presto questo arriverà nel gioco. Un famoso leaker è riuscito a scovare all’interno dell’aggiornamento 10.0 dei codici riguardanti la possibilità di votare per il ritorno di un oggetto all’interno del negozio.

A quanto pare la votazione durerà per più di un giorno e i voti a disposizione per un utente saranno molteplici. Una statistica mostrerà l’oggetto più votato. Alla fine dell’evento, l’oggetto che avrà ottenuto più voti ritornerà nello shop di Fortnite. Parliamo di una novità che sicuramente in tanti apprezzeranno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.