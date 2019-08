Mancano pochi giorni prima che Samsung sveli al mondo il suo nuovo Galaxy Note 10, ma un dispositivo decisamente molto simile a quello che sembra essere il famigerato phablet di casa Samsung potrebbe essere stato rivelato in un nuovo video che ha iniziato a circolare sul web. Il video, realizzato da MobileFun.com, afferma di mostrare sia il Galaxy Note 10 che il Galaxy Note 10 Plus in dettaglio.

Secondo il sito, gli smartphone sono stati forniti da Olixar, che li ha utilizzati per sviluppare la scocca dei cellulari prima del loro lancio. Il video suggerisce che il Note 10 presenterà uno schermo da 6,3 pollici, mentre il Note 10 Plus avrà uno schermo, davvero enorme, da 6,8 pollici. Per quello che riguarda il comparto fotografico, gli obiettivi posteriori sono stati riorganizzati secondo un allineamento verticale, cosa che rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al Note 9, che presenta obiettivi allineati orizzontalmente.

Il video mostra un Samsung Galaxy Note 10 in tutto il suo splendore

Stando a quanto viene mostrato nel video, il Note 10 ha una fotocamera posteriore con triplo obiettivo, mentre il Note 10 Plus sembra avere quattro obiettivi e un sensore di profondità, posizionato vicino al flash. Per quanto riguarda il lato frontale del dispositivo, la fotocamera anteriore è stata spostata al centro dello schermo ed è costituita di un singolo obiettivo, simile al Samsung Galaxy S10. Come c’era d’aspettarsi, la parte inferiore del telefono ospita la distintiva S-Pen, che costituisce un po’ la “raison d’etre” del cellulare; tuttavia, il tanto amato jack per cuffie è stato definitivamente abbandonato.

MobileFun ha dal canto suo dichiarato: “La maggior parte degli utenti Samsung non approverà questa decisione, provando forse lo stesso disappunto degli utenti iOS quando Apple ha rimosso il jack per cuffie su iPhone 7. Tuttavia, la maggior parte degli altri pulsanti rimane nella stessa posizione e avranno le stesse funzioni del Galaxy Note 9“. C’è da dire che con la data di lancio sempre più vicina, non ci sarà molto da aspettare per verificare l’attendibilità di queste notizie. Samsung lancerà infatti il Galaxy Note 10 durante il suo evento Unpacked mercoledì 7 agosto, a New York.