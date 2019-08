Dalla gli Stati Uniti arriva una storia parecchio strana. Una escursionista impegnata in una passeggiata nel South Duncan, una cittadina che si trova nella parte alta nel South Carolina, si è trovata di fronte un incontro particolare. Insieme al suo cane, dopo aver fatto pochi chilometri nel bosco della zona, si sono ritrovati perseguitati da un Puma. Considerata la distanza iniziale che c’era con l’animale la donna era più affascinata che altro, ma col tempo la paura ha iniziato a farsi sentire.

Il grosso felino ha iniziato a farsi sempre più coraggioso e ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più ai due. A quel punto la donna fece qualche tentativo per farlo allontanare come agitare le braccia o ad urlare, ma non ha funzionato. Per qualche motivo Dea Gallant, l’escursionista, come ultima alternativa ha deciso di mettere una canzone dei Metallica. La canzone scelta è stata Don’t Treand On me, non una delle più famose. Evidentemente il gattone non era un fan del gruppo statunitense tanto che scappò.

Il puma e la musica metal

La dichiarazione della donna: “In realtà ho pensato che fosse davvero bello poter vedere un puma per così tanto tempo. Ho pensato che fosse eccitante. Sicuramente penso che i Metallica mi abbiano salvato la giornata in quel momento, di sicuro“. Per chi conosce il famoso gruppo metal sa che in realtà non fa canzoni così spacca timpani come il loro suggerisce, ma evidentemente il loro sound è basta a far scacciare il puma. Al prossimo giro l’escursionista girare armata di altre canzoni metal.