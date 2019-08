Amazon torna a proporre offerte interessanti sui prodotti della mela morsicata. Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle interessanti promozioni lanciate dall’azienda in occasione del ritorno a scuola. In quel caso, ci eravamo soffermati sul tablet più economico del colosso di Cupertino. Oggi, invece, torniamo a parlare dell’accessorio più famoso di sempre.

Nelle scorse settimana vi abbiamo parlato più volte delle promozioni interessanti di Amazon riguardanti gli ultimi auricolari true wireless della mela morsicata. Parliamo, ovviamente degli AirPods di seconda generazione. Il noto sito di e-commerce propone spesso piccole promozioni sui nuovi prodotti. Un ottimo compromesso per risparmiare qualcosa senza sacrificare la qualità. Scopriamo di cosa si tratta.

Amazon: ecco le ultime promozioni sui nuovi AirPods di seconda generazione

Non ci stancheremo mai di dirlo, gli AirPods di seconda generazione non sono altro che la versione migliorata dei già perfetti AirPods di prima generazione. Questi hanno al loro interno, infatti, un nuovo chip che promette performance e qualità audio sensibilmente migliori rispetto alla precedente generazione. Quest’anno, inoltre, è stata presentata una versione con case di ricarica wireless. Amazon propone in offerta tutti e due i modelli di quest’anno.

Il modello con case di ricarica wireless ha un prezzo di listino di 229 euro. Amazon, invece, lo propone al prezzo di 199 euro (link offerta). Parliamo di 30 euro di sconto. Il modello base ha un prezzo di listino di 179 euro. Il noto sito di e-commerce, invece, lo propone al prezzo di 166 euro (link offerta). Ricordiamo che le scorte sono limitate, di conseguenza potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.