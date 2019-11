Facebook sta preparando le linee guida per lanciare il suo primo dispositivo hardware, in accordo con la società Building 8.

Molte aziende hanno creato le loro divisioni segrete per sviluppare nuovi dispositivi e tecnologie. C’è la divisione Skunkworks di Lockheed Martin, che ha prodotto l’aereo spia U-2 e l’SR-71 Blackbird. Apple ha riunito un gruppo di lavoro segreto per sviluppare l’iPhone. Facebook ha creato la propria divisione mentre ha approfondito l’hardware negli ultimi anni. Un nuovo rapporto della CNBC delinea il dramma dietro la divisione hardware segreta della società, Building 8, e come ha lottato per sviluppare il proprio hardware per competere con artisti del calibro di Amazon e Google.

Building 8 è la divisione in cui Facebook ha lavorato su alcune delle sue idee stravaganti, come un sistema che consentirebbe agli utenti di digitare usando i propri pensieri, smartphone modulari e, infine, un dispositivo di videochiamata che alla fine diventerebbe il Portale. Nel 2015, Facebook ha portato l’ex DARPA e la tecnologa di Google Regina Dugan a dirigere la divisione, ma ha finito per andarsene dopo solo 18 mesi di lavoro. Facebook alla fine sciolse il gruppo hardware un anno dopo, nel dicembre 2018, e trasferì il suo personale e i suoi progetti in altre parti dell’azienda.

Facebook e il suo dispositivo hardware

Facebook inizialmente si è interessato a un dispositivo di tipo home assistant poco dopo che Amazon ha lanciato i suoi altoparlanti Echo e Dugan è stato coinvolto per aiutare l’azienda a realizzare alcune delle sue idee hardware. Uno dei progetti di un predecessore del portale chiamato “Little Foot”, un iPad che si spostava verso una persona in una stanza. Mentre Facebook guardava sempre più ai video, il team di Building 8 ha iniziato a svilupparlo come dispositivo di chat video. CNBC afferma di aver sperimentato una varietà di dimensioni, comprese quelle delle dimensioni di una grande televisione, e che “l’esperienza ideale sarebbe un prodotto da parete a soffitto”.

Il rapporto rileva che la natura segreta di Building 8 ha causato qualche risentimento tra esso e altre divisioni all’interno dell’azienda. Aveva un budget enorme, e quando alcuni membri dello staff di Facebook erano invitati a visitare, per guardare i primi prototipi, come il Portale, i suoi dispositivi di lettura del cervello, e un progetto AR chiamato Project Sequoia (che assomigliava a “i computer simili a ologrammi in “Iron Man”), gli è stata assegnata una scorta. Quei visitatori sono stati invitati all’edificio 8 con una lastra di metallo, che è stata lavorata sul posto in un apribottiglie quando sono arrivati. Gli è stata quindi consegnata una bottiglia di birra.

A quanto pare, sono sorti altri problemi con la cronologia stabilita da Facebook per alcuni dispositivi hardware: la società apparentemente voleva che Building 8 spedisse il suo primo prodotto in un anno, qualcosa che Facebook ha contestato a CNBC. Questo sembra essere il motivo dell’uscita di Dugan dall’azienda e quando Facebook ha affidato a Andrew “Boz” Bosworth il compito di occuparsi dell’hardware, è partita mesi dopo.

I problemi non si sono fermati qui. Ex dipendenti hanno detto alla CNBC che “quando si è trattato di decisioni tecnologiche, Bosworth ha offerto poca direzione”. Inoltre, Facebook è stato scosso da uno scandalo sulla privacy nel marzo 2018, che lo ha spinto a ritardare il rilascio del portale e “ripensare il design. “Alla fine il dispositivo è stato annunciato lo scorso ottobre ed è stato rilasciato a novembre. A dicembre, il team di Building 8 è stato rinominato e i suoi progetti sono stati spostati in altre divisioni.

Nonostante questo tumulto, Facebook sta ancora lavorando su una varietà di dispositivi. Apparentemente sta lavorando su una nuova versione del Portale, incluso un dispositivo che si dice abbia il nome in codice “Ripley“, che a quanto pare è una videocamera che può essere montata su un televisore, trasformandola nei più grandi dispositivi del Portale a cui inizialmente la società ha pensato. Si dice che la società stia parlando con servizi di streaming come Disney e Netflix di raggruppare i loro servizi con il dispositivo.