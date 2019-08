L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato qualche giorno fa il tanto atteso aggiornamento 10.0 che ha dato inizio alla Stagione X di Fortnite. Parliamo di una release molto consistente che ha mostrato al pubblico solo la metà delle novità che contiene. Per fortuna, però, i dataminer hanno pensato a svelare il resto.

Ebbene sì, come con ogni aggiornamento importante di Fortnite, ci sono un’insieme di informazioni che Epic Games nasconde al fine di rilasciarle più in avanti. I dataminer più esperti hanno scovato all’interno dei codici di gioco quella che sarà la nuova arma del gioco, il fucile di precisione automatico. Andiamo a scoprirne i primi dettagli.

Fortnite: ecco quale sarà la novità di questa settimana

La novità della prima settimana della Stagione X di Fortnite è stato il mega robot gigante da combattimento. Questo, ha generato opinioni discordanti all’interno della community. La seconda settimana, invece, sarà contraddistinta da un nuovo fucile di precisione. Il nome ufficiale dell’arma è “fucile di precisione automatico”. A svelarne l’arrivo, una serie di leaker. Questo, a quanto pare, sarà proposto nelle varianti non comune, rara, epica e leggendaria.

Al momento non sono noti tutti i dettagli dell’arma. Sappiamo, però, che questo avrà un caricatore da 16 colpi e avrà un tempo di caricamento di 3,42 secondi. Il nuovo fucile di precisione automatico dovrebbe vedere la luce nel corso di questa settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.