La prima chimera umana-scimmia suscita preoccupazione tra gli scienziati

Gli sforzi per creare una chimera umano-animali hanno riavviato un dibattito etico dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli scienziati hanno prodotto embrioni di scimmia contenenti cellule umane.

Una chimera è un organismo le cui cellule provengono da due o più “individui”, con lavori recenti che esaminano combinazioni di specie diverse. La parola deriva da una bestia della mitologia greca che si diceva fosse in parte leone, in parte capra e in parte serpente.

L’ultimo rapporto, pubblicato sul quotidiano spagnolo El País, afferma che un gruppo di ricercatori guidati dal prof. Juan Carlos Izpisúa Belmonte del Salk Institute negli Stati Uniti hanno prodotto chimere scimmia-umane. La ricerca è stata condotta in Cina “per evitare problemi legali”, secondo il rapporto.

Le chimere sono viste come un potenziale modo per affrontare la mancanza di organi per il trapianto, nonché i problemi di rigetto degli organi. Gli scienziati ritengono che un giorno gli organi geneticamente abbinati a un particolare ricevente umano possano essere coltivati ​​all’interno degli animali. L’approccio si basa sul prelievo di cellule da un essere umano adulto e sulla riprogrammazione per diventare cellule staminali, che possono dare origine a qualsiasi tipo di cellula del corpo. Vengono quindi introdotti nell’embrione di un’altra specie.

La chimera uomo-scimmia

Izpisúa Belmonte e altri scienziati sono precedentemente riusciti a produrre sia embrioni di maiale che embrioni di pecora che contengono cellule umane, sebbene le proporzioni siano minuscole: in quest’ultimo caso, i ricercatori stimano che solo una cellula su 10.000 fosse umana. Le chimere suino-umane e pecore-umane sono in parte attraenti perché i suini e le pecore hanno organi delle dimensioni giuste per il trapianto nell’uomo.

Tuttavia Alejandro De Los Angeles, del dipartimento di psichiatria della Yale University, ha affermato che probabilmente si stavano sviluppando chimere scimmia-umane per esplorare come migliorare la percentuale di cellule umane in tali organismi. “Realizzare chimere umano-scimmia potrebbe insegnarci come fare chimere umano-maiale con la speranza di creare organi per il trapianto”, ha detto. “Potrebbe insegnarci quali tipi di cellule staminali dovremmo usare o altri modi per migliorare quelli che vengono chiamati” livelli di chimerismo umano “all’interno dei suini”.

De Los Angeles ha sottolineato che, come nel caso di precedenti lavori su maiali e pecore, le chimere di scimmie umane avrebbero potuto svilupparsi solo per alcune settimane, cioè prima che si formassero effettivamente gli organi.

Il professor Robin Lovell-Badge, un biologo dello sviluppo del Francis Crick Institute di Londra, ha concordato. “Non penso che sia particolarmente preoccupante in termini di etica, perché non li stai portando abbastanza lontano per avere un sistema nervoso o svilupparti in alcun modo, è solo una vera palla di cellule”, ha detto.

Ma Lovell-Badge ha aggiunto che se le chimere potessero svilupparsi ulteriormente, potrebbero sollevare preoccupazioni. “Come limitate il contributo delle cellule umane solo all’organo che volete dare?”, Ha detto. “Se quello è un pancreas o un cuore o qualcosa del genere, o un rene, allora va bene se riesci a farlo. [Ma] se permetti a questi animali di attraversare fino in fondo e nascere, se hai un grande contributo al sistema nervoso centrale dalle cellule umane, allora questo ovviamente diventa un problema. “

La notizia delle chimere scimmia-umane arriva poco dopo che è stato riferito che ricercatori giapponesi come il Prof Hiromitsu Nakauchi hanno ricevuto il sostegno del governo per creare chimere umano-topo.

A marzo il Giappone ha revocato il divieto di sviluppare tali embrioni oltre i 14 giorni e di essere impiantato in un utero, il che significa che queste chimere possono, se viene concesso il permesso per un esperimento, essere portato a termine. Nakauchi ha detto che non ha ancora in programma di portare a termine le chimere umano-topo.

Lovell-Badge ha affermato che è molto improbabile che gli animali, se portati a termine, assumano un comportamento simile all’uomo, ma hanno detto che gli animali potrebbero non comportarsi come roditori “normali”.

“Quindi ci sono alcune problematiche legate al benessere degli animali, nonché le questioni etiche del” fattore di schifezza “che derivano dal rendere qualcosa di più umano”, ha affermato. “Chiaramente se un animale nato avesse aspetti dell’aspetto umano, dei loro volti, delle sue mani, della sua pelle, allora sospetto che, sebbene scientificamente molto interessanti, le persone potrebbero arrabbiarsi un po ‘.”