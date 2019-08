“Portare fuori la spazzatura” assume un significato diverso quando vivi all’interno dell’ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Risulta ovvio che lo spazio la sopra risulta essere molto più limitato e vitale di una casa e quindi anche gli scarti risultano essere un peso. Lo assumono ancora di più se pensiamo che non possono liberarsene con una frequenza settimanale, ma piuttosto di qualche mese. In ogni caso, come fanno a liberarsene? Semplice, sganciano la sonda che gli ha portato i rifornimenti la volta precedente e la fanno distruggere dal rientro nell’atmosfera.

Ad andare incontro a questo triste destino, oltre che la spazzatura, è la Progress 72 ovvero la sonda arrivata quattro mesi fa. Era carica di rifornimenti e strumentazione per un peso di oltre 3,7 tonnellate. La sua partenza lascerà spazio per l’approdo di Progress 73 il quale porterà altri rifornimenti, e chissà cos’altro.

La preparazione di tale sonda è una parte cruciale del tutto. Gli astronauti dovranno cercare di inserire tutto quello che va distrutto. Se è presente qualcosa di smontabile allora verrà smontato così da far lasciare posto ad altro. Appena tutto è pronto, di solito di mettono un mese, allora ecco che parte verso la distruzione.

Said goodbye to Progress 72 today to make room for 73P showing up on Wednesday. Caught this shot of it during reentry. It looked like a big firework that lasted minutes – flickering, sparking, and pulsing with brightness before it faded into the darkness. pic.twitter.com/Pfs98eTKPp

— Nick Hague (@AstroHague) July 29, 2019