Diabete di tipo 2, ecco la bevanda da evitare assolutamente

Il diabete di tipo 2 è una condizione che provoca livelli troppo alti di glicemia (zucchero) di una persona e, se non curati, possono verificarsi problemi di salute più gravi. Ci sono alcuni modi naturali per tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue, uno è quello di bere un determinato drink.

Il diabete di tipo 2 può aumentare significativamente il rischio di malattie cardiache e di ictus, che possono essere potenzialmente letali. Un modo per prevenire e ridurre i livelli elevati di glucosio nel sangue è ridurre lo zucchero. Lo zucchero è una sostanza che crea dipendenza. Ogni volta che mangiamo un alimento con un alto contenuto di zucchero, il nostro cervello rilascia una sostanza chimica chiamata dopamina, colloquialmente soprannominata “l’ormone del benessere”, che ci insegna ad associare il consumo di zucchero a sentimenti positivi e positivi.

Ecco come controllare la glicemia per il diabete

Ma solo perché lo zucchero ci fa stare bene, a breve termine, significa bene per la nostra salute generale. Oltre a ridurre lo zucchero, ci sono alcuni modi più naturali per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Bevi acqua.

Rimanere adeguatamente idratati è essenziale per la nostra salute e per tutto il benessere. Non ottenere abbastanza acqua può portare a disidratazione, mal di testa e mancanza di energia.

Quindi, il tuo corpo può spesso fraintendere una lieve disidratazione, invece di inviarti segnali di fame, ha detto Gudrun.

Spiegò: “La stessa parte del tuo cervello regola sia la fame che la sete, quindi è facile attraversare i fili. Quindi se sei adeguatamente idratato probabilmente mangi meno. Inoltre, l’acqua è la bevanda perfetta per aiutare a combattere i livelli elevati di zucchero nel sangue in quanto non ha potere calorifico e zero additivi. Bere più acqua aiuterà i reni a eliminare lo zucchero in eccesso nel sistema attraverso l’urina. “

Esercizio

L’esercizio fisico regolare aiuta ad aumentare la sensibilità all’insulina, rendendo il tuo corpo più efficiente nel trattamento dello zucchero e assicurando che lo zucchero nel flusso sanguigno sia usato per produrre energia per alimentare i tuoi muscoli piuttosto che essere immagazzinato come molecole di grasso trigliceridico, Gudrun ha detto.

Scegli cibi a basso indice glicemico

Mangiare cibo nella parte bassa dell’indice glicemico ha dimostrato di abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Sfortunatamente, molte delle prelibatezze che bramiamo sono IG alte, quindi cambiare queste opzioni più sane può aiutare.

Gudrun ha consigliato: “Prova i morsi di Brownie Protein Nibble che sono fatti con purea di prugne essiccata rispetto alle date, il che significa che sono molto più bassi nello zucchero che può aiutare a stabilizzare il livello di zucchero nel sangue, migliorare l’umore e assicurarti di rimanere più sodo più a lungo. “

Dormi di più domani

La mancanza di sonno ti farà sentire stanco e irritabile. Oltre a sentirsi stanchi, gli studi hanno dimostrato che quando siamo affaticati i nostri livelli di zucchero nel sangue sono più alti, rendendoci più a rischio di un episodio iperglicemico.

Gudrun ha aggiunto: “Sentirsi stanchi ci rende più propensi a bramare il rilascio rapido di cibi ricchi di energia ad alto contenuto di zucchero, il che aumenta solo i nostri livelli di zucchero nel sangue, mettendoci a un rischio ancora maggiore di alti livelli di zucchero nel sangue. L’unico modo per prevenire i livelli elevati di zucchero nel sangue attraverso la mancanza di sonno è dormire di più.

“Pratiche come la meditazione e la disintossicazione digitale prima di andare a letto sono ottimi modi per aiutare la mente e il corpo a prepararsi per una notte di riposo”