Epic Games ha da poco dato inizio alla Stagione X di Fortnite. Per la prima volta, questa è stata accolta positivamente da tutta la community. A quanto pare, i piccoli cambiamenti nel Pass Battaglia e nella meccanica delle missioni hanno fatto colpo sui giocatori. C’è, però, una cosa che sembra non andare a genio a molti. Ovviamente, stiamo parlando del nuovo BRUTO, Questo, verrà subirà presto un nerf.

Ebbene sì, nulla è perfetto. Epic Games ha nuovamente toppato con l’aggiunta del nuovo mega robot all’interno di Fortnite. Non vedevamo veicoli così invasivi all’interno del gioco dai tempi degli aeroplani nella Stagione 7. Anche in quel caso, l’azienda di Fortnite si vide costretta a rivedere la potenza del veicolo più volte.

Fortnite: nerf del BRUTO in arrivo nei prossimi giorni

Fin dalle prime ore del suo lancio, il BRUTO è stato criticato per la sua troppa potenza. Per non parlare, poi, del suo ruolo all’interno della modalità Arena. Gli utenti della community hanno chiesto a gran voce all’azienda di ridurre la potenza del nuovo veicolo. A quanto pare, questa volta Epic Games ha deciso di dare retta alle parole degli utenti. Un nerf del nuovo veicolo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con un piccolo aggiornamento.

Non sappiamo se questa sarà una mossa definitiva o meno. E’ probabile che Epic Games decida di effettuare diverse modifiche al veicolo nel corso del tempo. Se le cose non dovessero andare bene, questa potrebbe decidere di mettere il veicolo nel magazzino. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.