Con un valore stimato pari a circa 40 miliardi di dollari, sembra che l’industria del mobile gaming abbia superato Hollywood. In qualsiasi momento, chi usa uno smartphone ha accesso a oltre 800.000 giochi e le tipologie disponibili variano molto in termini di stile di gioco e di costi.

Alcuni utenti amano i giochi di combattimento pieni di azione come Fortnite, mentre altri cercano semplicemente dei puzzle da risolvere mentre sono in metro. Qualunque gioco si stia cercando, è facile trovarlo negli app store di Google e Apple; la parte più complicata è forse quella di riuscire a scremare una lista tanto lunga.

In questo articolo vedremo cinque diversi tipi di giochi per dispositivi mobili, ognuno con un’esperienza videoludica differente. Con così tanti giochi a disposizione, non sorprende che ce ne siano per tutti i gusti!

Giochi di ruolo: I GDR, o giochi di ruolo, nati come giochi da tavolo fantasy dotati di regole complesse, sono sul mercato dagli anni ‘70. Il famoso Dungeons and Dragons divenne popolare negli anni ‘80, periodo di massima diffusione del genere. I GDR permettono ai giocatori di costruire un personaggio complesso tramite una serie di missioni decisionali e hanno raggiunto alti livelli di complessità con l’arrivo dei videogiochi.

Con gli smartphone odierni è possibile giocare anche ai GDR con la grafica più elaborata sul mercato direttamente dal proprio dispositivo. Giochi epici come Star Wars: KOTOR possono anche avere una risoluzione inferiore per potersi adattare allo schermo, ma mantengono comunque tutta l’azione e l’avventura che avrebbero su computer e console.

Puzzle game: I rompicapi sono passatempi molto diffusi per ingannare le attese. Ora che tutti possono giocare a classici come il sudoku o fare le parole crociate direttamente sul proprio smartphone, i puzzle game hanno introdotto un nuovo target nel mondo del mobile gaming: mentre in passato i videogiochi venivano fruiti soprattutto da adolescenti maschi, la disponibilità di alternative videoludiche ha reso il mobile gaming popolare in tutte le età e sessi.

Se sei fan dei puzzle game ma vuoi intensificare la sfida, prova The Witness: in questo gioco, il tuo personaggio si sveglia su un’isola senza ricordare come ci sia arrivato. Dovrai esplorare l’isola e risolvere gli enigmi che troverai sulla strada verso casa.

Casinò virtuali per dispositivi mobili: I casinò per dispositivi mobili portano il divertimento dei giochi da casinò sullo schermo dello smartphone. Tra le centinaia di casinò virtuali tra cui scegliere, c’è la possibilità di giocare con soldi veri, oppure solo per divertirsi. I casinò per dispositivi mobili includono slot, giochi di carte (ad esempio il blackjack) e persino giochi da tavolo come la roulette.

I casinò social permettono ai giocatori di godere degli stessi giochi presenti nei casinò fisici, ma senza lo stress di giocare con soldi veri. Molti casinò social sono gratuiti, con opzioni di acquisto in-app. Anche senza soldi in gioco, i social casinos offrono trofei e premi virtuali, aggiungendo al gioco un elemento di competitività, ma senza il rischio di perdere grosse somme per un colpo di sfortuna. I casinò social sono divertenti anche perché si può giocare coi propri amici!

Se vuoi giocare con valuta reale, esistono anche casinò per dispositivi mobili dove è possibile piazzare le proprie puntate. Regole e condizioni di questi casinò possono dipendere dallo Stato in cui si vive, ma esistono numerose scelte affidabili, ottimizzate per i dispositivi mobili, che portano il divertimento dei casinò direttamente sul tuo smartphone.

Tutti i giochi possono creare dipendenza: sono divertenti da giocare e facilmente accessibili, trovandosi proprio nelle nostre tasche e borse. Tuttavia, tieni a mente che il gioco d’azzardo in particolare può creare dipendenza, nonché diventare economicamente pericoloso se ci sono in gioco dei soldi: assicurati sempre di essere prudente quando decidi di giocare, indipendentemente dal fatto che tu lo faccia da un dispositivo mobile o di persona.

Giochi del tipo “Scegli la tua avventura”: Questi giochi hanno solitamente un gameplay molto elementare, ma possono essere molto divertenti. In essi puoi procedere virtualmente in una storia, facendo delle scelte che comportano vari esiti.

Alcuni di questi giochi offrono azioni e scenari decisionali più complessi. Se il genere ti alletta, dai un’occhiata a questa utile lista (in inglese) con alcune delle migliori avventure testuali (interactive fiction) per Android in circolazione.

Giochi in RA: La realtà aumentata permette agli amanti dei videogiochi di esplorare luoghi reali del mondo integrandoli con il gameplay. Usando il GPS e la fotocamera del cellulare, i giocatori della RA possono trovare oggetti virtuali nascosti in ambienti reali e affrontare molte sfide ed avventure.

Il gioco in RA più popolare è Pokémon Go, che consente l’utilizzo dello smartphone per catturare Pokémon virtuali “nascosti” in giro per il mondo. Ci sono però molti altri giochi cui vale la pena dare un’occhiata: Ingress, ad esempio, è un fantastico gioco in RA gratuito in cui il mondo intero diventa una mappa da consultare nella ricerca dell’energia oscura, scegliendo una fazione in una continua battaglia tra “Illuminati” e “Resistenza”.

Che tu stia cercando di entrare nel mondo del mobile gaming per la prima volta o di aprirti a nuovi tipi di gioco, ci sono molte possibilità da esplorare. Speriamo che questo articolo ti sia stato utile offrendoti qualche idea sul prossimo gioco da scaricare sul tuo smartphone!