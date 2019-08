Nelle scorse ore, la nota catena di elettronica Unieuro, ha deciso di lanciare un’interessante iniziativa che farà gola a molti utenti. Parliamo del Fuoritutto. Questo promette offerte davvero vantaggiose su una grossa selezione di prodotti. Ovviamente, tra questi non potevano mancare i prodotti Apple. Oggi, andiamo a focalizzarci proprio su questi.

Ebbene sì, Unieuro risulta essere la catena di elettronica italiana che propone le offerte più vantaggiose sui prodotti della mela morsicata. Il Fuoritutto presentato nelle scorse ore sarà un’ottima occasione per portarsi a casa un prodotto di Cupertino ad un prezzo super vantaggioso. Andiamo a scoprire, in questo articolo, alcune delle offerte proposte.

Unieuro: MacBook Air e iPhone XS a prezzi super

In primo piano ci sono due prodotti top di gamma di Cupertino. Da una parte il portatile ultraleggero MacBook Air, dall’altra il tanto desiderato iPhone XS. Unieuro propone entrambi i prodotti ad uno sconto davvero elevato. MacBook Air (modello precedente) con processore intel core i5 di ottava generazione e 256 GB di memoria viene proposto al costo di 1249 euro. Parliamo di uno sconto di 380 euro rispetto al prezzo di listino.

iPhone XS con memoria interna da 64 GB, invece, viene proposto al costo di 979 euro. Una bella riduzione considerando che il prezzo di listino dello smartphone è di 1189 euro. Ricordiamo che ad essere in offerta non sono solo questi due prodotti. Gli sconti, infatti, si estendono a grossa parte del catalogo Apple e non. Le scorte risultano essere molto limitate. Il Fuoritutto di Unieuro terminerà il 15 agosto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.