Con la grande diffusione dei dispositivi mobili come smartphone e tablet, non sorprende che molti siti online si siano adeguati per andare incontro alle esigenze degli utenti “mobile”. Non si tratta solamente di ottimizzare la leggibilità del proprio sito web allo schermo piccolo di un telefono (in gergo tecnico viene chiamato design responsivo), ma proprio di offrire prodotti ad hoc per chi naviga su smartphone. Si stima che già oggi il 50% del traffico internet viene da dispositivi mobili ed in futuro aumenterà: per questo attualmente è imprescindibile per qualsiasi servizio online disporre di una app che possa essere accessibile da uno smartphone.

Ad aumentare l’utilizzo di app mobili hanno contribuito anche i più recenti piani tariffari delle compagnie telefoniche, che offrono una maggiore quantità di dati per la connessione mobile. Rispetto solo a pochi anni fa, non è difficile trovare delle offerte con 40 o 50 giga di traffico internet al mese, che rendono più facile la navigazione senza il rischio di esaurire la quantità di dati prefissata. Al pari della quantità di dati, anche la velocità delle connessioni è aumentata, tanto che oggi una connessione 4G è la norma per tutti gli operatori e il futuro porterà la (ancora più veloce) connessione 5G.

Possibilità di giocare ovunque

Tra i settori che per primi hanno intravisto le potenzialità dei dispositivi mobili c’è quello del gioco online. Infatti, diversi casinò online hanno sviluppato delle applicazioni per poter accedere alla piattaforma dallo smartphone senza limiti di tempo e di luogo. In questo modo aumenta la fruibilità e le possibilità di giocare nel momento in cui l’utente preferisce.

I casinò online hanno una loro app mobile, ma ovviamente alcune sono migliori di altre. Per orientarsi tra le tante piattaforme di casinò online mobile si possono visitare dei siti specializzati e scegliere quello che meglio si addice alle proprie esigenze, come mostrato qui. Gli utenti iPhone hanno la possibilità di utilizzare varie piattaforme tramite le app ufficiali. Ovviamente è sempre possibile accedere tramite il browser presente nello smarthpone, ma in questo caso l’esperienza di gioco potrebbe essere meno coinvolgente perché non ottimizzata per i dispositivi mobili, come invece succede con le app ufficiali.

La sicurezza prima di tutto

Quando si parla di app per dispositivi iOS potrebbe essere lecito avere dei dubbi sulla sicurezza delle applicazioni, soprattutto alla luce del fatto che non esistono anti-virus per iPhone. In realtà proprio per come è stato progettato Apple iOS la sicurezza di queste app è molto elevata. Ad esempio, una app malevola non è in grado di rubare dati o compromettere nulla perché non le sarà consentito l’accesso in altre parti del sistema operativo.

A salvaguardare ulteriormente la sicurezza degli utenti che hanno un iPhone c’è poi il fatto che Apple applica un controllo molto stretto sulle app che decide di tenere nel proprio store. L’App Store ufficiale è l’unico ambiente in cui è possibile accedere ed eventualmente scaricare le app. Per gli sviluppatori, infatti, è necessario prima sottoporre la app alla revisione ufficiale di Apple ed ottenere l’approvazione. Se si trattasse di una app “malicious”, ovviamente non potrebbe proprio essere presente nello store.

L’altro aspetto da valutare prima di scegliere una app di gioco online è che si tratti di una piattaforma autorizzata ad operare in Italia. Sembra scontato, ma alcune famose piattaforme estere potrebbero non avere la necessaria autorizzazione AAMS, che invece garantisce che il casinò è totalmente in regola con le normative che disciplinano il settore in Italia. Solo a questo punto, si può tranquillamente iniziare la propria partita a poker o a blackjack.

Il nuovo iPhone è ancora più adatto al gioco online

Sul mercato sono presenti centinaia di smartphone diversi, ma l’iPhone si rivela tra i migliori anche per il gioco online. Oltre alla maggiore sicurezza di cui abbiamo accennato sopra, sono proprio le caratteristiche dei modelli più recenti a rendere l’esperienza di gioco migliore rispetto alla concorrenza. A fare la differenza ci sono la qualità del display retina, ma anche la potenza di calcolo dei processori multi-core e le caratteristiche migliorate delle versioni più recenti del sistema operativo, a partire da iOS 13. Insomma, anche dal punto di vista hardware, l’iPhone si rivela lo smartphone perfetto per un’esperienza di gioco online.