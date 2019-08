Dieta del digiuno intermittente, ecco cosa hai bisogno di sapere

Vediamo come funziona e cos'è la dieta a digiuno intermittente, che tanto va di moda in questi anni tra star e non per perdere peso.

Il digiuno intermittente è diventato la dieta vivace del momento tra le celebrità, e un sacco di imprecazioni da esso. Jenna Jameson lo adora, Vanessa Hudgens dice che la fa sentire “più sana”, e Halle Berry dice che di solito mangia solo due pasti al giorno con la sua dieta a digiuno intermittente.

Ma il digiuno intermittente per tutti. Dopotutto, comporta il digiuno (sì, andare senza cibo) per un determinato periodo di tempo. Chiaramente, non si sentirà bene per tutti.Mentre probabilmente hai l’essenza del digiuno, potresti essere un po ‘confuso sui dettagli di cosa significhi essere su un piano intermittente di non mangiare. Ecco come funziona, oltre a ciò che puoi effettivamente mangiare quando ci sei.

Ecco come funziona la dieta del digiuno intermittente

La ricerca ha trovato un legame tra il digiuno intermittente e la perdita di peso, ma non ci sono molte ricerche per dimostrare che il digiuno intermittente è un metodo di perdita di peso migliore rispetto ad altre diete. Ad esempio: una meta-analisi pubblicata nel database JBI di revisioni sistematiche e rapporti di attuazione nel 2018 ha rilevato che il digiuno intermittente ha prodotto risultati di perdita di peso simili a una dieta tradizionale ipocalorica.

In alcuni casi, anche quando il digiuno intermittente ha portato alla perdita di peso, non è stata la dieta più sostenibile. Uno studio clinico randomizzato su 100 adulti metabolicamente sani e obesi (pubblicato su JAMA Internal Medicine nel 2017) ha scoperto che coloro che digiunavano a giorni alterni per un anno avevano solo una perdita di peso leggermente maggiore rispetto a quelli che consumavano una dieta a calorie limitate su base giornaliera. . La differenza nella perdita di peso era così lieve che era considerata clinicamente significativa e il 38% delle persone nel gruppo a digiuno a giorni alterni aveva difficoltà a seguire la dieta. Whomp whomp.

Fondamentalmente, la ricerca ha scoperto che puoi perdere peso con una dieta a digiuno intermittente, ma puoi anche perdere peso guardando ciò che mangi. Vale anche la pena sottolineare che la perdita di peso dovuta al digiuno intermittente è garantita per durare. “Alcune persone possono sperimentare la perdita di peso a breve termine, ma molte persone alla fine riescono a recuperare quel peso”, dice Rumsey.