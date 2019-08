L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di mettere in campo una novità abbastanza interessante. All’inizio della Stagione X, la mappa di gioco è rimasta pressochè invariata. Ciò, però, non vuol dire che non cambierà. I cambiamenti, infatti, arriveranno nel corso dell’intera Stagione. La prima location che cambierà è Neopinnacoli.

Ebbene sì, la Stagione X di Fortnite sarà tutta incentrata sul cambiamento e sul ritorno di location passate. I punti di interesse passati torneranno su Fortnite in maniera decisamente differente rispetto a come li abbiamo visti in passato. I fan più nostalgici del gioco apprezzeranno molto questa scelta di Epic Games. Scopriamo i primi dettagli sulla nuova location di Neopinnacoli.

Fortnite: Tilted Town sostituirà Neopinnacoli a breve

A svelare l’arrivo del nuovo punto di interesse della mappa di Fortnite sono stati una serie di famosi leaker. Questi hanno trovato una miriade di dettagli all’interno dei codici di gioco del nuovo aggiornamento 10.0 che fanno riferimento all’arrivo della nuova location. Tilted Town sarà una Pinnacoli Pendenti in stile Far West. All’interno del gioco stanno già avvenendo cambiamenti che preannunciano l’arrivo della location.

E’ apparso, infatti, un rift proprio sopra Neopinnacoli. Questo, a breve, risucchierà la città per trasformarla nella nuova location. Ricordiamo che Tilted Town sarà solo la prima di una serie di location passate che torneranno all’interno del gioco. Le altre verranno aggiunte man mano con gli aggiornamenti futuri. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.