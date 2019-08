L’ondata di calore che la scorsa settimana ha investito l’Europa si è spostata verso Nord, provocando un forte innalzamento della temperatura che ha portato ad uno scioglimento da record della calotta glaciale della Groenlandia.

Secondo gli esperti il giorno in cui si è verificato il maggior scioglimento è stato lo scorso 31 Luglio. Circa il 60% della calotta groenlandese ha perso almeno un millimetro del suo spessore, riversando in mare notevoli quantità di acqua dolce, circa 10 miliardi di tonnellate secondo l’Istituto Meteorologico Danese. Acqua che ha creato impetuosi torrenti verso il mare, ripresi e postati su Twitter da alcuni utenti.

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it’s 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj

Non si verificava un evento del genere dal 2012, quando si ebbe lo scioglimento di circa il 97% dei ghiacci superficiali della Groenlandia, corrispondenti a 250 miliardi di tonnellate d’acqua, che provocarono un innalzamento globale dei livelli del mare di 0,5 cm. Le temperature sono di ben 13 °C sopra la media stagionale ed in alcuni punti si sono raggiunte temperature di oltre 23°C. Una temperatura che ha portato lo scioglimento a livelli molto simili al record del 2012 e che, Secondo il climatologo Jason Box, potrebbe essere superato. Nel mese di Luglio infatti lo scioglimento è stato di 1,2 volte maggiore rispetto al Luglio del 2012.

Per quest’anno è già la seconda ondata di calore ad investire la Groenlandia, la prima fu lo scorso Giugno, ed entrambe sono arrivate dopo un inverno mite ed una primavera abbastanza calda, che hanno contribuito a favorire lo scioglimento dei ghiacci. Inoltre le scarse nevicate durante l’inverno, non hanno permesso il mantenimento della temperatura dei ghiacci.

Ongoing heatwave in #Greenland – 31st July biggest melt day so far – 56% of the #icesheet had at least 1mm of melt at surface and more than 10 billion tonnes of ice was lost to the ocean by surface melt alone

Another big melt day expected todayhttps://t.co/Ftg0fkkwJc pic.twitter.com/Orwdsyesnm

— Greenland (@greenlandicesmb) August 1, 2019