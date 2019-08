Ultimamente non si fa altro che parlare dei nuovi smartphone della mela morsicata e del loro esito sul mercato. I nuovi iPhone 11 vedranno la luce il prossimo mese. Saranno nuovamente proposte tre varianti. Queste rappresenteranno i successori degli attuali modelli. In molti aspettano impazienti il debutto dei nuovi device. Ecco le possibili date da segnare.

Se inizialmente erano tutti fiduciosi sui nuovi device della mela morsicata, ora non è più così. Dopo le parole dure di molti analisti, infatti, molti hanno anticipatamente deciso che salteranno la generazione di smartphone per dedicarsi direttamente a quella del prossimo anno che promette di essere decisamente più rivoluzionaria. Anche gli iPhone di quest’anno saranno un flop?

iPhone 11: ecco quando uscirà

Apple risulta essere sempre molto regolare con le date di presentazione e lancio dei prodotti. A svelare le sue ipotesi in merito al debutto dei nuovi iPhone 11 è stato Ken Miyauchi di SoftBank. Questo è convinto che gli smartphone di Cupertino vedranno la luce 10 giorni prima dell’arrivo di una nuova legge in Giappone (1 ottobre). Di conseguenza, per lui la data da segnare è venerdì 20 settembre. Ricordiamo, infatti, che il lancio dei prodotti Apple ricade sempre di venerdì.

Tenendo conto di questo dato, ci aspettiamo che la presentazione dei device ricada intorno al 10 di settembre. I preordini, invece, dovrebbero partire venerdì 13. Saranno davvero queste le date importanti per il nuovo iPhone 11? Ulteriori dettagli in merito dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, quando Cupertino inizierà ad inviare gli inviti alla stampa per l’evento. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.