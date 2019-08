Provati alcuni trucchi per stimolare maggiormente la produttività

Arwa Mahdawi ha speso una settimana per provare molti trucchi possibili per stimolare la produttività giornaliera e vedere i suoi concreti effetti, dall’ipnosi fino all’anfetamine. Ecco cosa dice in merito.

Conosci quelle persone che si alzano alle 4 del mattino per fare yoga e scrivere 2.000 parole del loro romanzo prima di partire per un lavoro di alto livello? Bene, non uno di quelli. Le mie mattine di solito prevedono di premere il pulsante snooze quante volte posso prima che la mia ragazza esasperata mi tiri fisicamente fuori dal letto. Sono bravo a concentrarmi quando ho una scadenza imminente, altrimenti mi ritrovo a passare mezza giornata a cercare su Google “modi per smettere di procrastinare” e cantare con il mio cane. Di recente, ho deciso che era abbastanza; Avrei trascorso una settimana impegnativa a fare tutti i trucchi di produttività che sono riuscito a trovare e vedere se potevo trasformarmi in uno di quei strani bizzarri di cui hai letto sulle riviste. Il mio esperimento è ora concluso (grazie a Dio). Ecco una carrellata di ciò che ha funzionato, che tipo di lavoro e che probabilmente dovresti provare a casa.

Gli effetti reali di questi due trucchi

Ipnosi. Ho pensato di dare il via alla mia ricerca di produttività ipnotizzandomi ad assumere abitudini più efficaci. Mentre l’ipnosi può evocare immagini dei maghi delle navi da crociera, uno studio condotto dai ricercatori di Stanford ha scoperto che il cervello funziona davvero in modo diverso sotto l’ipnosi e il crescente consenso sul fatto che può essere un modo efficace per “riprogrammare” il tuo pensiero.

Sfortunatamente, ho degli scienziati di Stanford a portata di mano per ipnotizzarmi, quindi ho dovuto provare la tecnica fai-da-te. L’autoipnosi, ahimè, è molto meno eccitante di quanto sembri. Sii una forma di meditazione in cui ti metti in un profondo stato di concentrazione e poi riprogrammi la tua mente ripetendo affermazioni di sé banali come “la mia spinta e l’ambizione mi permettono di raggiungere i miei obiettivi”.Alcune persone giurano che l’autoipnosi ha cambiato la loro vita ma sfortunatamente la mia attenzione è troppo bassa e il mio cinismo è troppo alto perché sia ​​davvero efficace. Verdetto: C +. Escludo provare di nuovo, ma sicuramente non è una soluzione rapida. Quindi, prova questo in uno spazio pubblico come ho fatto io o sembrerai una manopola giusta.

Anfetamine microdosanti

Microdosaggio di LSD per aumentare la produttività è stato di gran moda nella Silicon Valley per anni. Sono tentati di provarlo ma lo faccio perché l’LSD è illegale e bruno. Stranamente, sembra che tu ti vanti solo di vantarti di fare cose illegali se sei bianco. Sai che non è illegale però? Assunzione di Adderall perché il medico le ha diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione (ADD).

Tutti gli americani che leggono questo sapranno cos’è Adderall ma se non vieni dagli Stati Uniti, Adderall è fondamentalmente cocaina in forma di ricetta. (Vedete, i farmaci vanno benissimo quando fanno enormi profitti alle compagnie farmaceutiche.) Utilizzati per curare le persone che hanno l’ADD ma sono anche abusati da enormi quantità di persone che hanno l’ADD e vogliono solo concentrarsi. Ho provato a microdosarlo questa settimana per vedere se mi avrebbe aiutato a innestare il cervello. Mi ha fatto sentire un po ‘nauseabondo ma è stato ottimo per alimentare le attività di perforazione. Tuttavia, non ha fatto nulla per la mia creatività e non ha migliorato il mio modo di pensare.

Verdetto: si prega di prendere Adderall solo se si ha ADD, non sto cercando di essere espulso qui.