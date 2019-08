Ultimamente non si fa altro che parlare delle novità in arrivo in casa Apple. Tralasciando i nuovi iPhone che oramai siamo certi che arriveranno, ci sono un insieme di device che risultano essere ancora incerti. Tra questi, il tanto chiacchierato nuovo MacBook Pro con display da 16 pollici. Un analista è convinto sul processore che questo monterà. Scopriamo i dettagli.

Si parla di un nuovo portatile della mela morsicata da oramai qualche tempo. Sono diversi i dettagli che fanno intuire che questo verrà rilasciato il prossimo autunno. Noti analisti sono convinti che Cupertino lancerà il nuovo portatile tra settembre e ottobre. Poche sono le notizie in merito alle caratteristiche. Ciò che sembra essere certo, però, è il processore che monterà.

Apple: ecco quale sarà il processore del nuovo MacBook Pro 16”

Ebbene sì, il nuovo MacBook Pro sarà dotato dello stesso processore presente sul suo fratello minore, MacBook Pro 15”. Parliamo infatti dei processori intel core di ottava generazione. Al momento, infatti, intel non ha ancora presentato i processori di nona generazione di potenza adatta per un MacBook Pro. Apple non può fare altro, quindi, che ripiegare sull’ottava generazione. Le previsioni per il modello più potente sono di un intel core i9 octa-core con frequenza base di 2.4 GHz e Turbo Boost fino a 5 GHz. Per quanto riguarda la GPU, invece, dovrebbe essere una Intel UHD Graphics 630.

Ricordiamo che i nuovi MacBook Pro 16” dovrebbero essere i primi MacBook a montare un nuovo tipo di tastiera a forbice decisamente più affidabile di quella a farfalla attualmente presente sui vari modelli di MacBook. Finalmente verrà risolto il tanto discusso problema delle tastiere. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.