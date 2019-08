La Terra si è formata circa 5 miliardi di anni fa, mentre la Luna 30 milioni di anni dopo e, da allora, il nostro pianeta era un’enorme massa di magma. Ma cosa sarebbe accaduto se la Luna non si fosse formata o se fosse improvvisamente scomparsa?

Nel corso della storia, il mondo dell’astronomia ha analizzato quel panorama e uno di questi è quello ipotizzato da Bernard Froig, uno scienziato dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e leader della missione di ricerca lunare nota come SMART-1, la prima missione lunare europea.

Se la Luna non esistesse

Dopo le sue ricerche sui diversi effetti che la Luna ha sul pianeta Terra, Froig sottolinea che l’assenza della cosiddetta forza di marea sarebbe uno dei responsabili dei cambiamenti più significativi. Ciò significa che, se la Luna scomparisse improvvisamente, l’altitudine globale e le correnti oceaniche cambieranno considerevolmente. L’acqua di questi si ridistribuirebbe e prenderebbe la direzione verso i poli, il che causerebbe vari problemi.

Uno di questi influenzerebbe le specie marine, che si sono adattate all’ambiente in cui si trovano ora, cioè alle condizioni in base alle correnti e al flusso della marea. Qualcosa che smetterebbe di accadere se la Luna non esistesse.

La sua scomparsa influenzerebbe anche la vita sulla Terra e l’effetto più immediato sarebbe la scomparsa della luce solare stessa riflessa dalla Luna, che altererebbe i ritmi biologici di molte specie animali e vegetali che si sono adattate e si sono evolute sotto la presenza ciclica del chiaro di luna. La stragrande maggioranza degli animali e delle piante non sarebbe in grado di adattarsi alla nuova situazione, che si rifletterebbe nelle estinzioni di massa.

In relazione al movimento della Terra, anche questo ha un ruolo fondamentale, poiché aiuta a stabilizzare e mantenere lo stesso movimento attraverso la sua influenza gravitazionale. I giorni si accorcerebbero a sole circa sei o dodici ore, a causa della forza gravitazionale esercitata dal nostro satellite sulla Terra, rallentandone la rotazione.

A causa dell’aumento della velocità di rotazione della Terra, anche i venti prodotti nella sua atmosfera sarebbero più alti, generalmente raggiungendo una velocità di 100 o 125 miglia all’ora. Di conseguenza, la scomparsa della Luna genererebbe climi estremi, giorni più brevi e molto probabilmente un’estinzione di massa di specie.

Fortunatamente per noi, il nostro satellite si è formato milioni di anni fa ed è molto improbabile che improvvisamente scompaia.