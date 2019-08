Igiene e prevenzione, è sicuro che un cane ti lecchi?

Una della parte migliore del cane è quanto possa essere affettuoso. Quasi riescono a percepire quando fanno male o si sentono giù, e poi cercano di aiutarci con coccole o baci in più. Ma se ben intenzionati, quei baci, beh, lecca, potrebbero non essere sempre buoni per la tua salute.

Sfortunatamente, questo è stato il caso di una donna dell’Ohio che ha contratto una rara infezione dopo che il suo cane ha subito un lieve graffio infetto e ha finito per amputarsi sia le gambe che le mani. In questo caso, i batteri dalla bocca del cane si diffondono al suo corpo attraverso la ferita aperta, e la stessa cosa potrebbe accadere se un cane, un gatto o altri animali ti mordono o ti graffiano.

Cosa significa questo per i baci di un cucciolo? Sono vietati o è stato un colpo di fortuna? Dovresti preoccuparti se il tuo cane ti lecca il viso o un graffio sul braccio? Ecco cosa devi sapere.

E’ sicuro che un cane ci lecchi?

Quando pensi a tutto ciò che un cane lecca o mette in bocca, immondizia di strada, acqua da toeletta, spazzatura, ecc., Probabilmente vorrai la lingua sul viso. Ma secondo Pritish Tosh, M.D. uno specialista in malattie infettive presso la Mayo Clinic, nella maggior parte dei casi, anche se i baci probabilmente vanno bene. “Sarà dannoso se lasci che il tuo cane ti lecchi la faccia? Probabilmente no ”, ha detto in un video pubblicato dalla Clinica, ma è meglio tenerli lontani da ferite aperte.

Come gli umani, le bocche dei cani sono sempre piene di batteri. In effetti, i Centers for Disease Control hanno scoperto che fino al 74% dei cani ha Capnocytophaga (i batteri che hanno infettato la donna dell’Ohio) in bocca in qualsiasi momento a causa di parte del loro microbioma naturale. Ma questo è un problema per la maggior parte delle persone e ammalarsi di un cane che ti lecca è molto raro. I gruppi più a rischio di ammalarsi di questi batteri sono quelli con un sistema immunitario già indebolito, come anziani, donne in gravidanza, malati di cancro, coloro che bevono eccessivamente alcol, le persone a cui è stata rimossa la milza e quelli che assumono determinati farmaci, come alcuni steroidi, dice il CDC.

Articoli Correlati Google adesso ti riconoscerà mentre guidi Google ha depositato un nuovo brevetto che consentirà l'identificazione del conducente e dei passeggeri a…

Facebook più sicuro con Security Checkup Presentato sulla pagina Facebook Security un nuovo strumento per migliorare la sicurezza. Il social network di…

Adottare un cane potrebbe essere una tendenza dettata dalla genetica I cani sono stati i primi animali ad essere addomesticati e hanno instaurato uno stretto…