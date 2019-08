A quanto pare gli astronomi avrebbero individuato un buco nero mostruoso, appartenente ad una categoria di pesi massimi, ne sarebbe il campione indiscusso con la sua massa di 40 miliardi di soli.

Holm 15A*: il buco nero enorme nella galassia di Holmberg 15A

Questo buco nero, a cui è stato dato il nome di Holm 15A*, si trova al centro della enorme galassia ellittica Holmberg 15A, che a sua volta si trova nel cluster di galassie denominato Abell 85. La galassia con al centro questo gigantesco mostro nero, si trova a 700 milioni di anni luce dalla Terra.

Holm 15A* è stato individuato tracciando il movimento delle stelle attorno ad esso ed è il più grande mai individuato con questo metodo, oltre che uno dei più grandi mai osservati. Precedentemente si riteneva fosse ancora più grande, ma la sua massa era stata calcolata solo tramite misurazioni indirette. Mentre in questo nuovo studio, in attesa di peer review dall’Astrophysical Journal, presenta la prima misurazione diretta del buco nero gigante Holm 15A*.

Holm 15A * è stato individuato infatti con un rilevamento dinamico diretto nell’Universo locale. Il movimento delle stelle attorno ad esso è stato analizzato tramite i modelli assiali di Schwarzschild, basati sull’orbita. Inoltre sono stati osservati gli spettri ad ampio campo e ad alta risoluzione, grazie allo strumento MUSE presso il VLT. Gli astronomi sono così riusciti ad individuare questo buco nero supermassiccio dalla massa di (4,0 ± 0,8)x1010 masse solari.

Holm 15A* potrebbe inghiottire il Sistema Solare

Nonostante la sua enorme massa, Holm 15A* non è il più grande osservato, il primato spetta al quasar TON 168, con la sua massa di 66 miliardi di soli, calcolata con misurazioni indirette. Ma anche se non è il più grande, il buco nero di Holmberg 15A, è comunque un oggetto sorprendentemente enorme.

Il suo orizzonte degli eventi, o raggio di Schwarzschild, sarebbe infatti di circa 790 UA. Abbastanza grande dunque, da inghiottire l’intero Sistema Solare, dal Sole a Plutone e oltre.

Gli studi su questo buco nero proseguiranno ora nel tentativo di fornire modelli più dettagliati e precisi e dunque via via più complessi. Si cercherà di capire la storia e l’evoluzione di Holm 15A*, come si sia formato e come sia cambiato nel corso della sua vita, fino a diventare questo mostruoso gigante.