Solitudine, una persona su cinque non ha “amici” secondo un sondaggio

Tanti follower sui social, problemi di solitudine nella realtà. I millennial esperti di social media costituiscono la generazione più solitaria in America, secondo un nuovo sondaggio condotto dalla società di ricerche di mercato YouGov.

Il sondaggio di 1.254 adulti di 18 anni e più ha rilevato che il 27% dei millennial non ha amici intimi, il 25% non ha “conoscenze” e il 22%, o 1 su 5, non ha amici. Ciò si confronta con solo il 9 percento di Baby Boomer e il 15 percento di Gen Xer che hanno riferito di avere zero amici.

Un terzo dei 20 e 30 anni ha anche riferito di sentirsi solo o spesso solitario, rispetto al 20% di Gen Xers e al 15% di boomers. (Sext-happy Gen Z non è stato incluso nei risultati del sondaggio, ma era la vecchia Silent Generation.)

Il problema della solitudine nei millenial

Sul lato positivo, circa la metà, il 49 percento, dei millennial ha affermato di avere da uno a quattro “amici intimi” e il 70 percento ha dichiarato di avere almeno un “migliore amico”. Sebbene, sulla base delle altre statistiche, quel migliore amico sia forse il loro unico amico.

Inoltre, il 38 percento dei millennial ha riferito di aver stretto una nuova amicizia negli ultimi sei mesi. Il posto più comune per gli americani per fare amicizia? Liceo, secondo l’87 percento degli intervistati.

L’alto tasso di solitudine nei giovani può essere dovuto al fatto che molti trovano difficile trovare compagni: secondo il sondaggio, un terzo degli americani ritiene difficile fare amicizia. Per il 53 percento, perché timido. Un altro 27 percento afferma che “non si sentono come se avessero bisogno di amici”.

Il sondaggio va ben oltre i numeri, ma gli autori fanno riferimento a uno studio di dicembre pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology che collega i social media e una qualità della vita inferiore. “Ecco la linea di fondo: l’uso di meno social media di quanto normalmente porterebbe a significative riduzioni della depressione e della solitudine”, afferma l’autore dello studio Melissa Hunt.