Alcune comuni piante potrebbero aiutare a tenere lontani gli insetti

Alcune comuni piante da giardino hanno ottime proprietà repellenti contro vari tipi di insetti, come le zanzare, i moscerini ecc.

Se le zanzare, i moscerini, le mosche nere e i non-vedenti ti stanno guidando con il passeggino, allora considera l’idea di avvicinarti ad un po ‘di lavanda, calendule o basilico. Gli scienziati mettono in dubbio la loro efficacia complessiva, ma molte piante ed erbe ornamentali profumati coltivati ​​in casa hanno proprietà che possono respingere gli insetti.

I repellenti per insetti sono suddivisi in due classi chimiche principali: naturale e sintetico. Quanto sono efficaci dipende dagli insetti bersaglio e dagli olii essenziali delle piante ospiti.

“I repellenti per insetti di origine vegetale sono composti molto volatili che funzionano ma si esauriscono molto rapidamente”, ha dichiarato Walter Leal, biochimico e illustre professore all’Università della California, Davis. “Sono buoni, ma dovrebbero durare più a lungo.”

Ecco le piante ottime come repellente

I repellenti a base vegetale citati più frequentemente includono l’olio di eucalipto di limone (OLE) e l‘olio di citronella. DEET (N, N-dietil-meta-toluamide), d’altra parte, è un forte repellente sintetico considerato il metro di protezione dagli insetti, ma è spesso confuso con il DDT, l’insetticida accusato di così tanti problemi ambientali, ha detto Leal.

“DEET non è un insetticida e una sostanza chimica a bassa volatilità, quindi dura più a lungo“, ha detto Leal. “Le persone non sono interessate a riapplicare ogni poche ore.”

Se stai pensando di provare repellenti naturali, le erbe migliori per le quali esistono prove scientifiche di deterrenza per le zanzare sono la citronella, la melissa, la melissa e il timo al limone, ha affermato Gary Bachman, orticoltore di estensione presso la Mississippi State University.

Anche il rosmarino, la lavanda, il basilico, la menta, la citronella e la catnip possono aiutare a scoraggiare i parassiti degli insetti, ha detto. I fiori ornamentali ritenuti efficaci nel scoraggiare i fastidiosi insetti includono calendule, allium, crisantemi, petunie e gerani.

Ci sono “molte piante che se si sfregano contro di loro rilasciano olii vitali”, ha detto Bachman. “Penso che probabilmente alcuni benefici nel respingere gli insetti. Ma se hai solo quelle piante sedute in una pentola, non penso molte possibilità di tenere lontani gli insetti fastidiosi. Devi fare uno sforzo, come sfregare il materiale vegetale schiacciato sui vestiti o sulla pelle. “

Bachman avverte, tuttavia, che alcuni degli oli volatili prodotti da quelle piante potrebbero essere irritanti. La maggior parte dei repellenti per insetti progettati per l’uso sulla pelle devono essere registrati dagli Stati Uniti. Environmental Protection Agency prima che possano essere venduti nei negozi. La registrazione EPA indica che il repellente è stato testato e approvato per la sicurezza umana ed è efficace se usato secondo le indicazioni dell’etichetta.