Il noto sito di e-commerce Amazon non smette mai di sorprendere con le sue offerte strepitose. Dopo avervi parlato di diversi prodotti Apple in offerta sul sito, si torna a parlare di un must, Apple Watch Series 4. Lo smartwatch di Cupertino di ultima generazione è sempre molto difficile da trovare in sconto. Per fortuna, però, esiste Amazon.

Non è la prima volta che Amazon decide di proporre lo smartwatch di Cupertino in offerta. Questo, nel corso del tempo, ha proposto in offerta una serie di modelli differenti. Oggi, andiamo a parlare del modello più utilizzato di sempre. Ovviamente, parliamo della versione Sport con cinturino nero. Scopriamo i dettagli della nuova offerta.

Amazon: super sconto per Apple Watch Series 4

L’azienda della mela morsicata risulta essere oramai famosa per l’affidabilità dei suoi smartwatch. Apple Watch Series 4 risulta essere il primo orologio smart dell’azienda ad avere un design innovativo. Ad essere in offerta su Amazon, la versione con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino sport nero. Il prezzo di listino per questo prodotto è di 439,00 euro. Il noto sito di e-commerce, invece, lo propone al prezzo di 369,00 euro. Parliamo di uno sconto di 70 euro. E’ difficile trovare di meglio sul modello standard.

Come al solito, ricordiamo che le scorte del device risultano essere molto limitate. La promozione, inoltre, è anch’essa a tempo limitato. Il prezzo dell’orologio smart potrebbe variare da un momento all’altro. In ogni caso, ci aspettiamo il ritorno di promozioni di questo tipo anche in futuro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.