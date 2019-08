Il colosso della mela morsicata, Apple, ha rilasciato ieri la sesta Beta di iOS 13 in esclusiva per gli sviluppatori. A distanza di poche ore, l’azienda ha deciso di rilasciare anche la quinta Beta pubblica. Questa è scaricabile da qualsiasi utente, a patto che si iscriva al programma di beta testing. Quali saranno le novità di questa nuova release?

Le aspettative per il nuovo aggiornamento della mela morsicata sono alle stelle. iOS 13 porta all’interno una serie di novità che faranno letteralmente impazzire i fan della mela morsicata. Il sistema operativo è arrivato alla sesta Beta e risulta essere sempre più fluido. Ricordiamo, infatti, che manca pochissimo al suo debutto ufficiale.

Apple: ecco le novità della Beta 5 pubblica

Come ci aspettavamo, la Beta 5 pubblica riprende le novità della sesta Beta rilasciata nelle scorse ore per gli sviluppatori. Abbiamo, quindi, dei piccoli cambiamenti grafici per le cartelle nella schermata home e un nuovo tasto per attivare e disattivare la Dark Mode dal centro di controllo. Ovviamente, non mancano correzioni di bug e imperfezioni. Ricordiamo che tutti coloro che hanno già installato una Beta sul proprio dispositivo non dovranno fare altro che recarsi nella sezione aggiornamenti delle impostazioni per scaricare la nuova release.

Tutti i nuovi utenti, invece, dovranno seguire una procedura guidata direttamente sul sito ufficiale di Apple Beta testing. Basterà iscriversi e seguire pochi passaggi per poter scaricare il nuovo aggiornamento. Ricordiamo che è sconsigliato il download sui dispositivi di utilizzo primario. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.