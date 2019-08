L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco iniziato ad inviare i video recap per la Stagione 9 di Fortnite. Oramai si tratta di un rituale. Ogni fine stagione ne viene donato uno a tutti i giocatori assidui. Non tutti, però, hanno i requisiti per riceverlo. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona.

L’azienda del fenomeno videoludico pensa davvero a tutto. I video recap sono un ottimo modo per far affezionare gli utenti a Fortnite. Questi, infatti, risultano essere più personali che mai. Da ora in poi, oltre al classico video fatto da Epic Games, c’è anche la possibilità di crearlo appositamente personalizzato da noi. Ecco come funziona.

Fortnite: ecco come creare il proprio recap video

Per vedere il vostro recap video dovrete ricevere da Epic Games un’email che vi annuncia che siete idonei a riceverlo. Ricordiamo che sono idonei tutti quelli che hanno acquistato il Pass Battaglia della Stagione e hanno completato almeno 20 sfide settimanali. Una volta entrati nella vostra sezione personale potrete decidere se farvi da soli il vostro video o se scegliere quello automatico di Epic Games. Nel caso in cui scegliate di farvelo da soli, le possibilità sono molti.

Si potrà modificare, infatti, lo sfondo delle schermate, i dati da far apparire nel corso del video e persino la musica di sottofondo. E’ la prima volta che la casa di Fortnite da una possibilità del genere ai suoi utenti. Il risultato è davvero carino. Siamo sicuri che tutti i fan apprezzeranno questa novità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.