Una tazza di caffè in più potrebbe aumentare le probabilità di emicrania

Un recente studio americano ha dimostrato che bere una tazza di caffè in più possa aumentare la probabilità di avere l'emicrania.

I ricercatori di Harvard hanno scoperto che avere una terza tazza di caffè, ad esempio, se ne bevete regolarmente una o due, potrebbe scatenare un forte mal di testa, secondo lo studio pubblicato giovedì sull’American Journal of Medicine.

Una tazza di caffè in più aumenta l’emicrania

Per esaminare l’impatto della caffeina sull’emicrania, Mostofsky e i suoi colleghi hanno reclutato 98 volontari, la maggior parte dei quali donne, che hanno avuto da 2 a 15 mal di testa al mese. Ai volontari è stato chiesto di tenere i diari che monitorassero i fattori dello stile di vita, come il consumo di caffeina e alcol, l’attività fisica e i livelli di stress, per almeno sei settimane.

La maggior parte dei partecipanti, il 66 percento, ha riferito di consumare da una a due bevande contenenti caffeina al giorno, mentre il 20 percento ha dichiarato di non bere bevande contenenti caffeina. Il dodici percento riferiva di bere 3-4 porzioni al giorno. In tutto, i partecipanti hanno riportato 825 emicranie durante i 4.467 giorni dello studio.

Per la maggior parte, sembra esserci un’associazione tra una o due bevande contenenti caffeina ed emicrania, ma tra coloro che consumano raramente caffeina, solo una o due porzioni potrebbero aumentare il rischio di mal di testa.

Per coloro che normalmente consumavano una o due porzioni al giorno, tre o più bevande contenenti caffeina erano legate ad un aumentato rischio di mal di testa. E il rischio aumentava con l’aumentare del numero di porzioni: le persone che consumavano tre o più porzioni avevano una probabilità 1,4 volte maggiore di emicrania lo stesso giorno, mentre quelle che consumavano cinque o più porzioni avevano probabilità 2,61 volte più alte di mal di testa sullo stesso giorno.