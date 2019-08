Il colosso di Cupertino risulta essere conosciuto per essere una delle azienda tecnologiche più all’avanguardia di sempre. Nonostante ciò, nessuno è perfetto. Anche i software Apple sono ricchi di bug insidiosi. Spesso, gli hacker si servono di questo per accedere ai dati sensibili degli utenti. A ragione di ciò, Cupertino ha deciso di farsi dare una mano da esperti e sviluppatori al fine di rendere i suoi software sempre più sicuri.

Ebbene sì, Apple ha da tempo avviato una nuova campagna chiamata “bug bounty” che consiste nel ricompensare chiunque riesca a scovare all’interno dei software Apple delle falle di sicurezza. Fino ad ora, la massima ricompensa riconosciuta è stata di 200 mila dollari. Cupertino ha, però, voluto rendere il tutto un po’ più appetitoso. Andiamo a scoprire in che modo.

Apple: premi fino ad 1 milione di euro per chi trova falle di sicurezza nei software

Non è la prima volta che persone comuni aiutano Apple a scovare delle grosse falle di sicurezza nei suoi software. Cupertino è bene a conoscenza del potenziale di queste persone e così ha deciso di aumentare la posta in gioco per la sua campagna “bug bounty”. Da ora, Apple propone premi fino ad 1 milione di dollari per chi riesce a segnalare bug importanti all’interno dei software dell’azienda. Ovviamente, in compenso sarà proporzionato alla gravità della falla scovata all’interno dei sistemi.

Un’iniziativa del genere risulta essere molto interessante. Questa, non farà altro che avere un riscontro positivo sulla sicurezza generale dei nuovi software della mela morsicata. Chi sarà il primo fortunato che si porterà a casa la grossa cifra? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.