L’azienda della mela morsicata, Apple, sta facendo gli ultimi preparativi prima della grande presentazione. A settembre, infatti, ricade l’evento di Cupertino più importante dell’anno. Parliamo del Keynote di presentazione della nuova generazione di iPhone. Quest’anno ci aspettiamo molte novità. Non solo i nuovi iPhone ma anche il nuovo Apple Watch Series 5.

Apple cercherà di fare tutto per far sembrare i suoi nuovi dispositivi più appetibili che mai. Ricordiamo che quest’anno non sono attesi cambiamenti di design per i nuovi modelli. Di conseguenza, la mela morsicata dovrà puntare tutto sulle caratteristiche tecniche. Riuscirà ciò a convincere la clientela. In questo articolo andiamo a parlare di uno dei punti salienti dei nuovi device, il prezzo. Anche quest’anno l’azienda deciderà di aumentarli?

Apple: i prezzi dei nuovi iPhone saranno superiori a quelli di iPhone XS?

I nuovi iPhone saranno caratterizzati da un’interessante nuova fotocamera. Per iPhone 11, le fotocamere saranno ben 3. Per iPhone 11R, invece, solamente 2. In entrambi i casi, queste dovrebbero essere in grado di scattare foto il linea con i dispositivi della concorrenza. Ovviamente, sarà presente su tutti e tre i dispositivi un nuovissimo chip più potente. Oltre a queste aggiunte, le altre dovrebbero essere solo piccole migliorie. In molti hanno già annunciato che i nuovi dispositivi saranno un flop. Quale sarà però il loro costo?

Non ci aspettiamo che il colosso della mela morsicata aumenti i prezzi dei suoi smartphone. I dispositivi Apple, infatti, hanno già dei prezzi che risultano essere al limite del tollerabile. Se proprio ci sarà un aumento, questo non sarà superiore ai 20 euro. Apple potrebbe sorprenderci, però, con un aumento di memoria a parità di prezzo. Ovviamente, quanto detto è solamente frutto di supposizioni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.