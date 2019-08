SpaceX ha “rubato il naso” ad uno dei suoi razzi in orbita e il CEO Elon Musk ne ha pubblicato il video su Twitter. Martedì infatti, un razzo di SpaceX modello Falcon 9 ha lanciato un satellite per comunicazioni AMOS-17 dalla stazione aeronautica di Cape Canaveral, in Florida. Il lancio è avvenuto alle 19:23 e il satellite è entrato in posizione circa 31 minuti dopo.

Il video di Musk ha catturato l’esatto momento in cui la carenatura del razzo, che consiste in una sorta di cono al fine di proteggere il carico utile del satellite, è ricaduta sulla Terra ed è stata recuperata dalla barca Ms. Tree, in transito nelle acque dell’Oceano Atlantico. Non è peraltro la prima volta che la Ms. Tree recupera con successo parti di veicoli spaziali: infatti un episodio del genere è già capitato a luglio, quando SpaceX ha twittato un video dell’ammaraggio, ripreso dal punto di vista del pezzo in caduta.

Per quanto si possa essere attenti, SpaceX ha anche fatto registrare qualche “buco nell’acqua”

Il fatto che SpaceX abbia recuperato il “naso” del razzo ha grande importanza, dal momento che l’azienda andrebbe a risparmiare la bellezza di 6 milioni di dollari, che altrimenti avrebbero dovuto essere impiegati per costruirne un sostituto, ha in proposito dichiarato lo stesso Elon Musk.

Si tratta di un altro passo avanti nella missione di SpaceX di riciclare parti di razzi, cosa che spesso include anche la diffusione dei video degli spettacolari atterraggi di richiamo gestiti e pianificati dal centro di comando dell’azienda. Tuttavia, è anche capitato che la Ms. Tree non abbia avuto successo. Durante un test di recupero a gennaio infatti, la barca ha mancato il bersaglio, lasciato cadere da un elicottero e poi dispersosi negli abissi del Pacifico.