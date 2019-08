Il clima è impazzito e a sottolineare questo ci sono le violenti tempeste che stanno colpendo diverse parti dell‘Europa in questo periodo; risultano ancora più violente visto le ondate di caldo anomala che le hanno precedute. La situazione è così particolare che in Lussemburgo c’è stato un fenomeno particolarmente raro per il nostro continente, un tornado. L’evento si è presentato nel sud-ovest del paese, nelle regioni di Pettingen e Kaerjeng.

Il tornado, secondo gli ultimi dati registrati, ha causato 19 feriti mentre le case distrutte sono state più di 100; non sembra che siano ancora stati quantificati i danni in euro. Come è facile aspettarsi da un evento del genere, il forte vento has parso in giro per quelle aree numerosi detriti come auto danneggiate, tetti volati via e tanto altro. Danni minimi sono stati registrati anche in Francia dove il tornando è sostanzialmente andato a morire.

Il tornado europeo e le altre tempeste

Questo fenomeno non è stato l’unico ad avere colpito l’Europa. In Germania meridionale, per esempio, sono stati registrati forti temporali tanto che una squadra di calcio è rimasta ferita per via di un fulmine. I giocatori che si allenavano erano 15 e tutti quanti sono rimasti feriti solo leggermente; sono stati portati in ospedale sono per precauzione. Sempre in Germania i forti venti hanno causato pesanti danni come il crollo di un tendone del circo il quale ha ferito diversi animali; uno cavallo ha dovuto subire una eutanasia per via delle ferite riportate. Questo clima impazzito si sta spostando e settimana prossima colpirà il Regno Unito.