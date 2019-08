Ultimamente parliamo spesso del noto sito di e-commerce Amazon. Sono sempre di più le offerte che questo propone sugli articoli di tutti i tipi. Ovviamente, in primo piano troviamo sempre i prodotti tecnologici. Questo, infatti, risulta essere uno dei rivenditori più convenienti di questa categoria di oggetti. Nonostante sia rinomato per il suo e-commerce, Amazon fa anche molto altro. Oggi parliamo di uno dei suoi servizi più sottovalutati.

oltre ad occuparsi di vendere prodotti online, Amazon cerca di migliorarsi sensibilmente sul fronte dei servizi. L’azienda, ad oggi, propone diversi servizi interessanti ad un prezzo davvero irrisorio. In questo articolo parliamo di un’iniziativa interessante riguardante il suo servizio di streaming musicale premium.

Amazon Unlimited: 3 mesi gratuiti a costo zero per i nuovi utenti

Amazon Music Unlimited risulta essere un ottimo servizio premium di streaming musicale. Questo va a migliorare la sottoscrizione base di Amazon Music. Il piano Unlimited permette di usufruire di un numero illimitato di ascolti e di scegliere tra una grossa gamma di brani. Il costo standard della sottoscrizione è di 9,99 euro al mese. E’ previsto uno sconto per tutti coloro che sono inscritti a prime (2 mesi gratuiti a fronte del pagamento di un abbonamento annuale).

Il servizio risulta essere, attualmente, molto sottovalutato. A ragione di ciò, Amazon ha deciso di proporre il piano in maniera gratuita per tutti i nuovi utenti. Sono ben 3 i mesi offerti dall’azienda per chi sottoscrive il piano per la prima volta. L’offerta è a tempo indeterminato. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.