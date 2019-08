Sembra che quest’anno l’azienda della mela morsicata, Apple, voglia focalizzarsi sulle migliorie del comparto fotografico dei suoi dispositivi. I nuovi iPhone 11 monteranno delle esclusive triple fotocamere. Una sorte simile potrebbe capitare anche alla nuova generazione di iPad Pro. A confermarlo, una fonte vicina al colosso di Cupertino.

Sono oramai settimane che si parla del debutto di nuovi modelli di tablet della mela morsicata. Sono stati registrati diversi modelli di iPad presso la Commissione Economica Eurasiatica. Non ci sono dubbi sul fatto che nuovi dispositivi stiano arrivando. Quando cadrà, però, il loro debutto. Gli analisti sono convinti, tutti i modelli usciranno ad ottobre.

Apple: i nuovi iPad si ispireranno ad iPhone 11 sul comparto fotografico

Ad mettere in campo questa interessante notizia riguardante i nuovi iPad, il sito giapponese Macotakara. Questo ha affermato che fonti vicine al colosso di Cupertino hanno confermato che i nuovi iPad si ispireranno ai nuovi iPhone per quanto riguarda il comparto fotografico. La nuova gamma di iPad Pro dovrebbe essere dotata, infatti, di una nuova tripla fotocamera. Il modello entry-level, invece, di una doppia fotocamera. Non sono state rese note le caratteristiche di queste. In ogni caso, pare che anche il design riprenderà quello degli obbiettivi di iPhone 11.

Ricordiamo che gli analisti suggeriscono che tutti i nuovi tablet della mela morsicata verranno presentati nel corso del mese di ottobre. Mancano un paio di mesi. Insieme a questi dovrebbe vedere la luce anche un nuovo modello di MacBook Pro con schermo da 16 pollici. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.