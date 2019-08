Come bloccare e ridurre i robocall senza utilizzare app di terze parti

I robocall, le chiamate spam di telemarking sono una minaccia molto diffusa in tutto il mondo. Vediamo come bloccarle senza usare app esterne.

I robocall sono una minaccia per la società moderna. Quindi ricorrere a un’app di terze parti per bloccarli e va tutto bene, giusto? In realtà no. A quanto pare, molte app popolari per bloccare i robocall come TrapCall e Truecaller non hanno in mente i tuoi migliori interessi.

Secondo TechCrunch e Dan Hastings, un ricercatore di sicurezza del gruppo NCC, molte delle migliori app che bloccano i robocall condividono il tuo numero di telefono con società di analisi e caricano informazioni sui dispositivi come il tipo di dispositivo e la versione del software su società come Facebook senza il tuo esplicito consenso.

E mentre alcune di queste app hanno rilasciato “correzioni” dopo essere state colte in flagrante, il danno è già stato fatto. Come puoi più fidarti di nessuno di loro? Puoi andare a leggere le loro lunghe informative sulla privacy per vedere esattamente quali dati raccolgono, oppure puoi trovare un altro modo per bloccare e ridurre i robot senza utilizzare app di terze parti. Ecco come puoi farlo.

Come bloccare i robocall

Secondo la Federal Communications Commission (FCC), uno dei modi più semplici per bloccare robocall e telemarketing è quello di registrare il tuo numero di telefono nell’elenco Do Not Call, il che rende illegale per loro chiamarti.

Non è infallibile. Ho aggiunto il mio numero di telefono all’elenco più di un decennio fa e ricevo ancora chiamate dai telemarketing, ma sono sicuro che se non lo facessi otterrei molto di più. Fatti un solido e aggiungi il tuo numero. Nota: sono necessari 31 giorni affinché i telemarketing smettano di chiamare il numero una volta che è nell’elenco Non chiamare. Quindi sii paziente.

Originariamente disponibile solo su Pixel 3 e 3XL, la pratica funzione Call Screen di Google ora funziona su tutti i pixel, inclusi Pixel e Pixel XL, Pixel 2 e 2XL, Pixel 3 e 3XL e Pixel 3a e 3a XL. Con Call Screen, l’Assistente Google risponde alle telefonate per tuo conto e trascrive la conversazione in tempo reale.

Nella maggior parte dei casi, è sufficiente inviare un robocall alla schermata di chiamata per farli riagganciare immediatamente. Anche se il robocall è persistente, almeno puoi vedere che è spam in base alla trascrizione sullo schermo e non rispondere alla chiamata.