L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, lancerà a breve un nuovo Starter Pack di Fortnite. Oramai è una prassi, sono diverse stagioni che l’azienda lancia un pacchetto di questo tipo. Il prossimo sarà l’ottavo e celebrerà la nuovissima Stagione X di Fortnite. Quali saranno le sue caratteristiche?

Epic Games sembra essere molto attenta ai dettagli dei pacchetti che decide di mettere in vendita sugli store. Ricordiamo, infatti, che questi risultano essere sempre più gettonati. Per acquistarli bisogna sborsare soldi reali. Parliamo di una vera e propria miniera d’oro per la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi. Nelle scorse ore, un noto dataminer è riuscito a svelare in anteprima le sembianze di quello che sarà lo Starter Pack della nuova Stagione.

Fortnite: lo Starter Pack della Stagione X si chiamerà Red Strike

Eh già, pare che l’azienda di Fortnite abbia già inserito lo Starter Pack della Stagione X all’interno dei codici di gioco. Un noto leaker ha scovato diversi dettagli del nuovo outfit in arrivo all’interno dell’ultimo update di Fortnite. Pare che il nuovo Starter Pack si chiamerà Red Strike. Questo conterrà un outfit e il suo dorso decorativo, entrambi in rarità epica. A corredare il tutto, ovviamente, ci saranno anche i consueti 600 V-Bucks omaggio.

E’ stata pubblicata online una foto di quello che dovrebbe essere l’outfit del pacchetto. Ci aspettiamo che Epic Games rilasci lo Starter dopo il lancio dell’update di questa settimana. Il prezzo di quest’ultimo dovrebbe essere in linea con quello dei precedenti Starter Pack, 4.99 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.