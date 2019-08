Mangiare meno carboidrati aiuta a contrastare il diabete di tipo 2

Ridurre nella propria dieta l'apporto di carboidrati può essere un'ottima mossa per controllare il livello di glicemia nel sangue per i diabetici di tipo 2.

I pazienti con diabete di tipo 2 migliorano la loro capacità di regolare i livelli di zucchero nel sangue se mangiano cibi con un contenuto di carboidrati ridotto e una maggiore percentuale di proteine ​​e grassi. Lo dimostra un recente studio condotto presso l’ospedale Bispebjerg in collaborazione con, tra gli altri partner, l’Università di Aarhus e il Dipartimento di Nutrizione, Esercizio e Sport dell’Università di Copenaghen. I risultati sono contrari alle raccomandazioni dietetiche convenzionali per i diabetici di tipo 2.

La terapia nutrizionale è importante per trattare il diabete di tipo 2 in modo ottimale, ma le raccomandazioni non sono chiare. Secondo l’autorità sanitaria danese, fino all’85% dei pazienti di nuova diagnosi con diabete di tipo 2 sono in sovrappeso e in genere sono invitati a seguire una dieta focalizzata sulla perdita di peso: contenente meno calorie di quelle che bruciano, basso contenuto di grassi e alto contenuto. di carboidrati con un basso “indice glicemico” (che indica la velocità con cui un alimento influisce sui livelli di zucchero nel sangue).

Meno carboidrati per tenere sotto controllo la glicemia

Un aspetto centrale del trattamento del diabete di tipo 2 è la capacità del paziente di regolare i livelli di zucchero nel sangue e una nuova ricerca ora indica che una dieta con un ridotto contenuto di carboidrati e una maggiore percentuale di proteine ​​e grassi migliora la capacità del paziente di regolare il proprio i suoi livelli di zucchero nel sangue rispetto alle raccomandazioni dietetiche convenzionali. Inoltre, riduce il contenuto di grassi nel fegato e ha anche un effetto benefico sul metabolismo dei grassi nei diabetici di tipo 2.

“Lo scopo del nostro studio era di studiare gli effetti della dieta senza” interferenze “da una perdita di peso. Per questo motivo, ai pazienti è stato chiesto di mantenere il loro peso. Il nostro studio conferma l’assunto che una dieta con un ridotto contenuto di carboidrati può migliorare la capacità dei pazienti di regolare i livelli di zucchero nel sangue – senza perdere i pazienti in modo competitivo “, spiega il consulente senior, DMSc Thure Krarup, MD, del dipartimento di endocrinologia dell’ospedale Bispebjerg. Continua: “I nostri risultati sono importanti perché abbiamo rimosso la perdita di peso dall’equazione. Studi precedenti hanno fornito conclusioni contraddittorie e la perdita di peso ha interpretazioni complicate in numerosi di questi studi”.

“Lo studio mostra che riducendo la percentuale di carboidrati nella dieta e aumentando la quota di proteine ​​e grassi, è possibile sia trattare i livelli elevati di zucchero nel sangue sia ridurre il contenuto di grassi nel fegato. Sono necessarie ulteriori ricerche approfondite al fine di ottimizzare le nostre raccomandazioni dietetiche per i pazienti con diabete di tipo 2 “, afferma Thure Krarup, sottolineando che i risultati dovrebbero essere confermati in studi controllati a lungo termine su larga scala.