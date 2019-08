Il colosso della mela morsicata, Apple, lancerà a breve tre nuovi smartphone. Oramai manca circa un mese al keynote dell’azienda più importante dell’anno. I tre dispositivi saranno la versione aggiornata degli attuali modelli presenti sul mercato. Saranno abbastanza rivoluzionari, però, da convincere la clientela ad acquistarli?

Ogni anno sempre la stessa storia. Molte delle caratteristiche dei nuovi device della mela morsicata sono trapelate online. Tuttavia, ancora non siamo venuti a conoscenza di un dettaglio molto importante, il nome. Quale sarà il nome che Cupertino sceglierà di dare ai nuovi melafonini di quest’anno. Nelle ultime ore, il leaker CoinX ha deciso di parlare in merito a questo aspetto. Vediamo cosa ne è uscito fuori.

Apple: i nuovi iPhone potrebbero chiamarsi “iPhone Pro”

Ogni anno risulta essere sempre difficile scoprire in anteprima il nome dei nuovi smartphone della mela morsicata. Fino ad ora, i nomi più utilizzati online per definire i nuovi smartphone sono stati “iPhone XI” e “iPhone 11”. Tuttavia, non è certo che Cupertino decida di optare per una scelta di questo tipo. C’è, infatti, chi suggerisce che il nome seguirà la logica di iPad. I prossimi iPhone, quindi, potrebbero chiamarsi iPhone Pro (5.8 pollici) e iPhone Pro (6.5 pollici). iPhone 11R, invece, si chiamerà semplicemente iPhone (2019).

Non sappiamo se quanto detto avrà effettivamente un riscontro reale. Ciò che sembra certo è che i nuovi smartphone lasceranno andare i numeri romani. Questi non hanno fatto altro che creare confusione tra gli utenti. Per informazioni più precise bisognerà aspettare i primi di settembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.