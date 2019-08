Apple Watch è uno dei prodotti meglio riusciti del colosso di Cupertino. Questo è stato accolto positivamente fin dalla prima generazione presentata e, ancora oggi, risulta essere lo smartwatch che domina il mercato. A breve, sarà presentata una nuova generazione, la Series 5. Quali saranno le nuove caratteristiche del gioiellino della mela morsicata?

Apple Watch fa sempre molto meno scalpore di iPhone. Nonostante, infatti, i due dispositivi vengano presentati durante lo stesso giorno di settembre, Apple Watch risulta essere sempre meno considerato di iPhone. Al momento, infatti, non abbiamo molte informazioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche del nuovo device. Scopriamo cosa dicono gli analisti a riguardo.

Apple Watch Series 5 con Wi-Fi assist

Ebbene sì, Apple Watch Series 5 sarà un vero e proprio portento. Gli analisti credono che questo implementerà una qualche nuova feature incentrata sulla salute degli utenti. Le possibilità in questo caso sono davvero tante. Per quanto riguarda il design, questo dovrebbe rimanere lo stesso di quello dello scorso anno. La novità più attesa, però, riguarda la connettività. Stando sempre a quando dichiarato da vari analisti, Apple Watch Series 5 potrebbe essere dotato di Wi-Fi assist. Di cosa si tratta?

Il Wi-Fi assist permetterebbe al dispositivo di collegarsi ad internet ogni qual volta è in presenza di una connessione Wi-Fi. Non servirebbero più, quindi, né connettività Bluetooth con iPhone, né tantomeno una SIM con connettività LTE. Una feature del genere sarebbe accolta positivamente da tutti i fan della mela morsicata. Ovviamente, per vedere se questa verrà implementata o meno bisognerà aspettare il giorno del Keynote. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.