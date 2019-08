Diabete di tipo 2, ecco la tecnologia che potrebbe aiutare

Migliaia di persone in Inghilterra a rischio di contrarre il diabete di tipo 2 riceveranno tecnologia indossabile per aiutare a monitorare il loro livello di esercizio, ha detto il SSN. Fino a 8.000 persone potrebbero beneficiare dello schema digitale progettato per combattere la malattia, che si sta diffondendo rapidamente a seguito dell’epidemia di obesità.

Avranno inoltre accesso ad app che consentono agli utenti di accedere a coach della salute e contenuti educativi; gruppi di supporto tra pari online; e la capacità di stabilire e monitorare gli obiettivi elettronicamente.

Il dott. Jenifer Smith, direttore del programma di prevenzione del diabete di Public Health England (PHE), ha dichiarato: “Molti di noi usano la tecnologia digitale in movimento ogni giorno e questo è un favoloso prossimo passo nella prevenzione del diabete”.

La tecnologia per le persone col diabete

Gli schemi pilota hanno scoperto che offrire l’accesso alla consulenza online ha aumentato in modo significativo il numero di partecipanti al programma di prevenzione del diabete (DPP), una partnership tra NHS England (NHSE), che lo finanzia, PHE e Diabetes UK. Hanno partecipato quasi sette persone su 10 (68%) riferite a schemi digitali, rispetto a circa la metà di quelle che hanno offerto un sostegno faccia a faccia. La differenza era particolarmente evidente tra i giovani.

Dopo il successo del pilota, lo schema sarà ampliato questo mese con il primo vantaggio di coloro che non possono fare sessioni di supporto faccia a faccia, ha affermato NHSE. Quasi 4 milioni di persone in Inghilterra hanno il diabete di tipo 2. Uno su sei letti d’ospedale in Inghilterra sono occupati da qualcuno con la malattia, che porta a più di 9.000 amputazioni ogni anno e costa al SSN più di £ 6 miliardi ogni anno.

Il DPP fa parte del piano a lungo termine del SSN, di cui la prevenzione è un elemento chiave del suo tentativo di ridurre la pressione sulle risorse scarse. Le persone che hanno completato il programma hanno perso in media sette sterline e mezzo. Nikki Joule, il responsabile delle politiche di Diabetes UK, ha affermato che il programma digitale dovrebbe essere implementato più ampiamente. “Questo potrebbe essere vitale per raggiungere più dei milioni di persone a rischio di diabete di tipo 2 e per aiutare a ridurre la crescente prevalenza della condizione”, ha detto.