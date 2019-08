Un nuovo importante cambiamento sta per avvenire nella mappa di Fortnite. Epic Games, questa volta, sembra essere più svelta che mai nel fare modifiche. Il prossimo aggiornamento del gioco dovrebbe portare in tavola una nuova location. Questa, dovrebbe prendere il posto di una già presente sulla mappa di Fortnite, Mega Mall. Ecco i dettagli che fanno intuirlo.

Fino ad ora abbiamo assistito solamente ad un cambio di location nella mappa di Fortnite. Questo, ha interessato Neopinnacoli. Il fenomeno si è verificato grazie ad un particolare dispositivo che ha generato un rift che ha inghiottito la città. Ora, quel dispositivo si è spostato nei pressi di una nuova location, Mega Mall. Il cambiamento di questa è imminente.

Fortnite: come cambierà Mega Mall?

Al momento sono davvero poche le notizie in merito al cambio di location di Mega Mall. L’unica cosa certa è che questo avverrà. Il particolare dispositivo si è attivato nelle scorse ore. E’ questione di poco tempo oramai prima che il punto di interesse venga modificato. Ci aspettiamo il ritorno di una delle location vecchie di Fortnite. Ovviamente, questa sarà diversa rispetto a come la conoscevamo.

Ricordiamo che il cambiamento della mappa dovrebbe diventare effettivo dopo l’aggiornamento che Epic Games rilascerà per questa settimana. Nel momento in cui scriviamo, l’azienda non ha ancora comunicato la data ufficiale di rilascio. Tuttavia, questa dovrebbe ricadere tra oggi e domani. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.