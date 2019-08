Giove: un amatore riprende l’impatto di un oggetto sulla sua superficie

Come sappiamo questo Agosto è il mese di Giove. Per tutto il mese il pianeta gigante è ben visibile nel cielo notturno e questo ha spinto molti appassionati di astronomia a puntare verso di lui i loro telescopi.

Tra di loro vi era anche un appassionato di fotografia astronomica, Ethan Chappel, a cui è capitato per caso di scattare quella che sarà sicuramente la foto della vita. Non capita tutti i giorni infatti di fotografare lo schianto di un oggetto spaziale sulla densa superficie gassosa del gigantesco Giove.

Lo scatto è stato realizzato da Chappel lo scorso 7 Agosto alle 04:07 UTC e l’emozione mista all’incredulità del fotografo lo ha spinto a condividere subito l’accaduto su Twitter.

Here’s an animation that’s more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn’t make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8

— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019