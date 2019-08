Tra le proteste, gli astronomi delle Hawaii perdono tempo di osservazione

Asteroidi, compresi quelli che potrebbero sbattere contro la Terra. Nuvole di gas e polvere sull’orlo della formazione di stelle. Pianeti in orbita attorno a stelle diverse dalle nostre. Questo è alcuni dei ricercatori che gli astronomi affermano di aver perso quando una protesta ha bloccato la strada per la montagna più alta delle Hawaii, uno dei siti più importanti al mondo per lo studio dei cieli.

Gli astronomi hanno detto venerdì che tenteranno di riprendere le osservazioni, ma hanno già perso quattro settimane di visione, e in alcuni casi, non saranno in grado di recuperare le ricerche perse. I manifestanti, nel frattempo, dicono che non dovrebbero essere incolpati per l’arresto. Gli astronomi di 11 osservatori su Mauna Kea hanno cancellato più di 2.000 ore di osservazione del telescopio, il lavoro che stimano avrebbe portato alla pubblicazione di circa 450 articoli su riviste scientifiche sottoposte a revisione paritaria.

“Ognuno di loro avrebbe potuto essere spettacolare, avrebbe potuto essere la scienza vincitrice del premio Nobel. Proprio ora non lo sapremo mai”, ha dichiarato Jessica Dempsey, vicedirettore dell’Osservatorio dell’Asia orientale, che gestisce uno dei telescopi di Mauna Kea.

Gli astronomi delle Hawaii hanno perso delle osservazioni

I grandi telescopi degli osservatori sono di proprietà e gestiti da università e consorzi di università tra cui l’Università della California e il California Institute of Technology. Anche i governi nazionali di Canada, Francia, Giappone e altri finanziano e gestiscono i telescopi da soli o come parte di un gruppo. Gli astronomi di tutto il mondo presentano proposte alle istituzioni di cui sono membri per competere per il tempo prezioso sui telescopi.

L’aria secca di Mauna Kea, i cieli limpidi e l’inquinamento luminoso limitato offrono alcuni dei migliori panorami notturni del mondo, e il suo numero di telescopi avanzati lo rende un luogo senza pari per l’astronomia nell’emisfero settentrionale.

“Parte della migliore astronomia osservativa che si sta svolgendo oggi, alcune delle migliori e più importanti ricerche scientifiche, si stanno svolgendo su Mauna Kea”, ha affermato Rick Fienberg, addetto stampa dell’American Astronomical Society.

Nel 2011, tre astronomi hanno vinto il Premio Nobel per la fisica per il lavoro che si basava su dati raccolti usando il W.M. di Mauna Kea. Osservatorio di Keck. La loro analisi delle stelle esplosive, o supernova, ha mostrato che l’espansione dell’universo sta accelerando.