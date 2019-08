La casa della mela morsicata, Apple, si sta dando molto da fare sul fronte computer negli ultimi tempi. Ricordiamo, infatti, che negli ultimi mesi l’azienda ha aggiornato tutti i suoi dispositivi portatili con i processori di ultima generazione. Questi risultano essere, ora, più potenti che mai. Grazie ad Amazon, inoltre, anche il prezzo diventa più leggero. Scopriamo l’offerta presentata dal noto sito di e-commerce nelle ultime ore.

Apple ha aggiornato sia la gamma di MacBook Air che quella di MacBook Pro. Oggi, andiamo a parlare proprio di quella più performante. Come tutti sapranno esistono due varianti di MacBook Pro 13”. Una decisamente più economica e l’altra più costosa e performante. Amazon ha deciso di mettere in sconto la variante più avanzata. Scopriamo i dettagli della promozione.

Amazon: 15% di sconto sul MacBook Pro di ultima generazione

Fino ad ora nessuno ha deciso di mettere in sconto il nuovissimo MacBook Pro con display da 13”. Ricordiamo che i device di ultima generazione vantano di processori decisamente più potenti rispetto a quelli della serie precedente. Il modello di MacBook Pro 13” di fascia alta ha un costo di 2099 euro per la variante base con 256 Gb di memoria interna e processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 2,4GHz. Amazon propone questo nuovo modello al costo di 1809,90 euro. Parliamo di uno sconto che raggiunge quasi 300 euro.

Ricordiamo che l’offerta riguarda l’ultimo modello di MacBook Pro presentato circa un mese fa. Parliamo di una promozione da non farsi sfuggire. Le scorte, come al solito, risultano essere davvero limitate. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.