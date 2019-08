L’azienda della mela morsicata, Apple, deve cercare di fare il tutto per tutto con la sua gamma di smartphone. I dati di vendita registrati dalla casa per gli ultimi iPhone lanciati non sono per nulla promettenti. Qualcosa non va nei melafonini di Cupertino. Riuscirà Apple in qualche modo a risolvere la situazione?

Fin dal loro lancio, gli iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR non hanno riscosso un grosso successo. L’unico paese in cui sembrano aver raggiunto dati decenti sono gli Stati Uniti. Anche in Europa, Apple ha subito un bel colpo. Nelle scorse ore sono stati rilasciati i dati che parlano proprio del calo dell’azienda. Scopriamone i dettagli.

Apple: vendite in calo per gli smartphone della mela morsicata

Canalys ha pubblicato nelle scorse ore i dati in merito alle spedizioni delle varie aziende di smartphone all’interno del mercato europeo. Ciò che è emerso è che Cupertino ha spedito ben il 17% di iPhone in meno rispetto allo scorso anno. I dati si riferiscono al Q2 2019. Un calo così impressionante risulta essere una cosa mai vista in casa Apple. A giovare della situazione è Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, ha avuto un aumento di circa il 20%.

Apple ha necessariamente bisogno di agire su questa situazione se vuole rimanere a galla. Le anticipazioni sui nuovi iPhone non sembrano essere molto rosee. Se L’azienda dovesse nuovamente “toppare” potremmo vedere dati ancora più scoraggianti nei prossimi mesi. Come andrà a finire la vicenda? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.